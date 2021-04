Pogrzeb księcia Filipa. Mąż królowej Elżbiety zostanie pochowany w trumnie z... wełny?

9 kwietnia wszystkie maszty w Wielkiej Brytanii zostały opuszczone do połowy, a Pałac Buckingham przekazał druzgocące wieści - tego dnia, nad ranem, w wieku 99 lat w zamku Windsor zmarł książę Filip, a rodzina królewska pogrążyła się w żałobie. Królowa Elżbieta II poruszającym zdjęciem pożegnała swojego ukochanego męża, u którego boku spędziła ponad 70. lat, a jak dowiadujemy się z oficjalnych informacji, rozpoczęto juz przygotowania do pogrzebu. Jak się okazuje, przed śmiercią książę Filip miał co do niego wiele nietypowych życzeń, a jednym z nim była trumna, w której ma spocząć.

Książę Filip zostanie pochowany w trumnie z wełny

Choć po usłyszeniu tragicznych informacji Brytyjczycy czekali, by pożegnać swojego ukochanego monarchę, rodzina królewska zaapelowała, by poddani nie zbierali się w dniu pogrzebu pod zamkiem Windsor i uczestniczyli w ceremonii we własnych domach przed telewizorami - w których ostatnia droga księcia Filipa będzie transmitowana. Jak podano do informacji, pogrzeb męża królowej Elżbiety II odbędzie się 17 kwietnia o godzinie 15.00, a ceremonia nie będzie miała charakteru państwowego.

Pogrzeb nie będzie państwowy i nie poprzedzi go wystawienie trumny. Ciało Jego Królewskiej Mości spocznie w zamku Windsor po nabożeństwie w kaplicy św. Jerzego. Jest to zgodne z życzeniem Jego Królewskiej Mości - przekazano w oficjalnym komunikacie.

Jak się okazuje, nie było to jedyne życzenie księcia Filipa dotyczące jego pogrzebu. Z informacji "The Sun" oraz "The Daily Mirror" wynika, że monarcha chciał, by jego pochówek był ekologiczny, a trumnę z ciałem męża królowej Elżbiety II, z zamku do kaplicy, będzie wiózł hybrydowy Land Rover, w którego projektowaniu pomagał sam monarcha. Co więcej, książę Filip miał mieć również szczególne życzenia dotyczące samej trumny.

Trumna, w której spocznie książę Filip ma być wykonana z wełny i biodegradowalnych materiałów, wzmocnionych tekturą z recyklingu, a za jej wykonanie ma odpowiadać ten sam producent, który stworzył mundury wojskowe dla wnuczków monarchy - Williama i Harry'ego. Jak donoszą zagraniczne media, odprowadzenie trumny będzie trwać zaledwie 8 minut, a w ceremonii weźmie udział jedynie 30 osób.

9 kwietnia królowa Elżbieta II pożegnała swojego ukochanego męża, przy którego boku spędziła ponad 70. lat. Na kilka dni przed śmiercią uwielbiane małżeństwo miało odbyć swój ostatni wspólny spacer. Królowa była przy księciu Filipie do jego ostatnich chwil.

East News

Pogrzeb księcia Filipa odbędzie się w sobotę 17 kwietnia. Uroczystość nie będzie miała charakteru państwowego.

East News

Jak się okazuje, jednym z ostatnich życzeń monarchy miał być ekologiczny pochówek w trumnie z wełny.