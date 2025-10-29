Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie "tak" w minioną sobotę. Ceremonia odbyła się w Urszulinie pod Lublinem, w hotelu położonym przy Poleskim Parku Narodowym. Wesele przyciągnęło sporo gwiazd. Na uroczystości nie zabrakło m.in. Anny Lewandowskiej, Ewy Wachowicz, Marcina Mroczka, Jana i Lenki Klimentów, a także państwa Kurskich i Agnieszki i Grzegorza Hyżych.

Uroczystość była pełna wzruszeń. Kurzajewski nie ukrywał emocji gdy zobaczył ukochaną w sukni ślubnej, a na gości czekał imponujący czteropiętrowy tort, wykwintne dania, a także fotobudka stylizowana na okładkę znanego magazynu. Zabawa trwała do białego rana.

Gwiazdy Polsatu ruszają w podróż poślubną do Argentyny

Kilka dni po bajkowej uroczystości Katarzyna Cichopek nie kryła wzruszenia, gdy zobaczyła jaka niespodzianka czekała na nią po ślubie. Okazało się wówczas, że gwiazda "M jak miłość" zaraz po weekendzie wróciła na plan serialu. A co z podróżą poślubną? Cichopek i jej ukochany mąż mają konkretne plany. Jak podaje Super Express, para ma ponad tydzień urlopu od pracy w Polsacie, gdzie wspólnie prowadzą program "Halo tu Polsat". Nowożeńcy zaplanowali przerwę od obowiązków zawodowych do 6 listopada i zamierzają w pełni wykorzystać ten czas na wypoczynek i zwiedzanie.

Według ustaleń Super Expressu Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wybierają się w podróż poślubną do Argentyny. Głównym celem podróży pary jest Buenos Aires, gdzie obecnie uczy się syn aktorki. Dla Katarzyny Cichopek wyjazd ten to nie tylko wakacyjna przygoda, ale też okazja do spotkania z dzieckiem.

Bajkowy ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Na ten dzień czekali nie tylko Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, ale również fani pary. Dokładnie 25 października odbył się ślub gwiazd Polsatu. Uroczystość została zorganizowana w hotelu Urszulinie, w pobliżu Poleskiego Parku Narodowego. Na ślubie i weselu pojawiła się plejada gwiazd, które przyjaźnią się z młodą parą. Na zdjęciach i nagraniach uroczystości mogliśmy zobaczyć m.in. Agnieszkę i Grzegorza Hyżych, Mateusza Gesslera, Ewę Wachowicz, Marcina Mroczka czy Lenkę i Janka Klimentów.

Po ślubie i weselu goście zostali zaproszeni na poprawiny. W niedzielę nowożeńcy zorganizowali dla swoich gości nietypową atrakcję; spacer po lesie i mokradłach Poleskiego Parku Narodowego. Ubrani w wygodne stroje, weselnicy zwiedzali lasy, odwiedzili także zabytkowy skansen.

Teraz przed młodą parą podróż poślubna, ale zanim to polecą do Argentyny wydarzy się coś jeszcze. Cichopek i Kurzajewski cali w skowronkach zdradzili, co się stanie już za moment.

