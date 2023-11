O tym romansie mówi cały świat! Od kiedy Lady Gaga i Bradley Cooper zagrali razem w filmie "Narodziny gwiazdy", dziennikarze rozpisują się o romansie, który połączył tych dwoje. W filmie, którego reżyserem był aktor, Gaga zagrała początkującą piosenkarkę, która zostaje wielką gwiazdą, gdy zaczyna spotykać się z gwiazdorem country Jackiem ( w tej roli Cooper). Tych dwoje zakochuje się w sobie bez pamięci, dlatego między Gagą, a Cooperem nie brakowało gorących scen na planie filmu. Po zakończeniu zdjęć, ich drogi wcale się nie rozeszły. Pojechali na kilka festiwali filmowych, gdzie promowali film, a następnie wystąpili razem na koncercie Gagi w Las Vegas, gdzie zaśpiewali swój hit "Shallow". Pikanterii całej sytuacji dodaje fakt, że Gaga tuż przed galą Oscarów rozstała się ze swoim narzeczonym Christianem Carino, a podczas samej gali zachowywała tak, jakby była zakochana w Cooperze...

Romans Lady Gagi i Bradleya Coopera był zmyślony?

O występie pary na Oscarach mówiło się jeszcze przez kilka dni po zakończeniu gali. Lady Gaga i Bradley Cooper zachwycili swoim wykonaniem piosenki "Shallow", podczas którego patrzyli sobie głęboko w oczu i przytulali się. Kilka metrów dalej siedziała narzeczona aktora, Irina Shayk. Czy nie była zazdrosna o aktora? Okazuje się, że nie! Na jaw wyszły bowiem nowe fakty na temat tego romansu, z których wynika, że cała ta historia została wymyślona na potrzeby promocji filmu!

Według amerykańskich mediów to Irina Shayk wpadła na pomysł, żeby wypromować film wypuszczając do mediów plotki o romansie głównych bohaterów filmu! Trzeba przyznać, że jej plan powiódł się, bowiem film osiągnął spektakularny sukces, a po tym, jak media zaczęły rozpisywać się o romansie pary, producenci "Narodzin gwiazdy" zdecydowali się wypuścić do kin nową wersję obrazu, wzbogaconą o dodatkowe sceny, których nie było w oryginalnej części. Do tego piosenka Lady Gagi "Shallow" zdobyła Złotego Globa i Oscara, a dodatkowo sam singiel zarobił miliony dolarów.

Wychodzi na to, że Irina Shayk jest bardzo pewne uczuć swojego ukochanego skoro nie bała się rozpuścić plotek o romansie Coopera z Gagą. Zaskoczeni?

To Irina Shayk wymyśliła romans Coopera i Gagi?

Nowe fakty na temat pary wyszły na jaw