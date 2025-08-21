Agata Kornhauser-Duda przez ostatnie 10 lat pełniła rolę pierwszej damy Polski, towarzysząc prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Zanim jednak wkroczyła na salony Pałacu Prezydenckiego, pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego w jednym z krakowskich liceów. Bycie pedagogiem było jej świadomym wyborem i pasją. Zdecydowała się na życie w cieniu, z dala od mediów, mimo że oczy całego kraju były zwrócone właśnie na nią.

Od samego początku swojej roli jako pierwsza dama, Agata Duda postanowiła nie zabierać głosu w publicznych debatach i nie udzielać wywiadów. Wyjątki od tej zasady były nieliczne. Choć jej działania były liczne i obejmowały spotkania z młodzieżą, dziećmi i seniorami, pozostawały w cieniu - z dala od kamer i fleszy. Część mediów i opinii publicznej krytykowała jej milczenie, jednak ona pozostała wierna swojej decyzji.

Andrzej Duda w wywiadzie zdradził prawdę o żonie

W wywiadzie dla Żurnalisty, Andrzej Duda stanął w obronie żony i opowiedział o jej wyborze . Przyznał, że Agata Duda nigdy nie marzyła o byciu pierwszą damą i że rola ta nie była jej ambicją. Prezydent podkreślił, że jego żona zawsze chciała być nauczycielką, co było jej świadomym wyborem życiowym.

To było bardzo trudne, moja żona nie marzyła o tym,, żeby zostać pierwszą damą, nigdy nie była to jej ambicja mówił Andrzej Duda.

Fragmenty tej rozmowy udostępniła w sieci Katarzyna Pawlak-Mucha, współpracowniczka z kancelarii prezydenta. Na jej post zareagował fotograf byłego prezydenta.

Fotograf Andrzeja Dudy przerywa milczenie: Agata Duda była tytanem pracy

Po udostępnieniu wywiadu przez Pawlak-Muchę, głos zabrał również Jakub Szymczuk, były prezydencki fotograf, który przez lata towarzyszył Andrzejowi Dudzie. Po raz pierwszy publicznie wypowiedział się o Agacie Dudzie. Jak podkreślił, przez lata celowo unikał tego tematu, mimo że dziennikarze wielokrotnie pytali go o małżonkę prezydenta.

Wielokrotnie różni dziennikarze, nawet na offie podpytywali o pewne kwestie związane z małżonką prezydenta, jedną z moich zasad było nie poruszać tego tematu, nie interesować się nim i w ogóle do niego nie odnosić, choć wielokrotnie czułem potrzebę napisania na X, wyrzucenia z siebie, złości na poziom kłamstw, oszczerstw i manipulacji, którymi była obrzucana Agata Kornhauser-Duda a jest kobietą twardą, pracowitą i jak to się mówi zjadła żeby na swojej robocie, której (co wymaga szczególnego uznania) nie musiała wykonywać napisał na platformie X.

Szymczuk nie ukrywa, że podziwia Agatę Dudę: "To była mocna kobieta, wykonująca tytaniczną pracę u podstaw. I wielokrotnie irytowało mnie to, że nie chce zaprosić mediów i o tym wszystkim opowiedzieć… natomiast patrząc już z dystansu i perspektywy czasu uważam, że to było wielkie z jej strony".

