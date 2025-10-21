Zaskakujące informacje pojawiły się we wtorek, 21 października. Była pierwsza polska dama, Agata Kornhauser-Duda, miała objąć stanowisko doradczyni prezesa Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego. Jak ujawnił portal TVN24, w bazie mailowej NBP pojawił się wpis z jej imieniem i nazwiskiem oraz tytułem "doradca prezesa" w Departamencie Generalnym. Informację potwierdzały również zrzuty ekranu, które w krótkim czasie trafiły do sieci. Według nieoficjalnych źródeł, Kornhauser-Duda miała rozpocząć pracę w NBP jako doradczyni, co w kontekście jej dotychczasowej aktywności, głównie w roli nauczycielki języka niemieckiego i pierwszej damy, wywołało lawinę pytań i komentarzy. Jest stanowisko Narodowego Banku Polskiego.

Agata Kornhauser-Duda doradcą prezesa NBP? Rzecznik banku wyjaśnia

O żonie byłego prezydenta Polski, Andrzeja Dudy znów zrobiło się głośno. Po tym jak dziennikarze TVN24 poinformowali, że nazwisko Agaty Kornhauser-Dudy pojawiło się na liście doradców prezesa Narodowego Banku Polskiego, w mediach zawrzało. Teraz głos zabrał rzecznik prasowy NBP.

Proszę nie powielać nieprawdziwych informacji. Pani Agata Kornhauser-Duda nie jest zatrudniona w NBP - napisano na koncie biura prasowego NBP w portalu X.

Również w komentarzu dla Money.pl bank centralny powtórzył tę narrację, podkreślając brak jakiegokolwiek formalnego zatrudnienia żony byłego prezydenta.

Pani Agata Kornhauser-Duda nie była i nie jest zatrudniona w NBP.

Znikające nazwisko z bazy i brak jednoznacznych odpowiedzi

Największe zamieszanie wywołał jednak fakt, że wpis z nazwiskiem Agaty Kornhauser-Dudy zniknął z systemu wewnętrznego banku kilkanaście minut po tym, jak został zauważony i rozpowszechniony przez media. Jak informuje TVN24, pierwszy screen został wykonany we wtorek około godziny 10. Niedługo później kolejny zrzut pokazał, że dane byłej pierwszej damy już zniknęły z listy. Rzecznik NBP pytany o autentyczność screenów powiedział, że nie może się do nich odnieść.

Nie znam źródła, nie wiem, co to jest, nie wiem, jakie jest pochodzenie tego obrazka, nie wiem, jak zostało stworzone - mówił w rozmowie z TVN24.

Andrzej Dera potwierdza pracę w banku centralnym

Nie tylko nazwisko Agaty Kornhauser-Dudy pojawiło się w ostatnich dniach w kontekście Narodowego Banku Polskiego. Andrzej Dera, były sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, oficjalnie potwierdził, że pracuje obecnie w NBP.

Od miesiąca jestem doradcą w departamencie prawnym NBP. Jestem prawnikiem, więc pracuję w zawodzie - przyznał w rozmowie z WP.

Burza w sieci wokół doniesień na temat nowej pracy Agaty Kornhauser-Dudy

Informacje na temat rzekomego zatrudnienia byłej pierwszej damy Polski w NBP poruszyły nie tylko internautów, ale też polityków rządzącej koalicji.

Ktoś nie ma roboty? Wyślijcie mail do NBP. Pan Dera od pana Prezydenta Dudy, doradcą w NBP. Pani Agata, żona pana Prezydenta Dudy, doradcą w NBP - napisał europoseł KO Bartosz Arłukowicz.

To piękny przykład do ut des (daję, abyś dał). Prezydent Duda powołał Glapińskiego (na wniosek Sejmu), a Glapiński powołał panią Dudę. Wiadomo, że nauczycielki niemieckiego są w NBP i na rynku niezwykle poszukiwane - dodał poseł KO Roman Giertych.

