Agata Kornhauser-Duda ma nową pracę w NBP? W sieci burza. Rzecznik prasowy banku komentuje
Agata Kornhauser-Duda miała zostać doradczynią prezesa Narodowego Banku Polskiego. Jej nazwisko pojawiło się w bazie mailowej NBP, by po chwili zniknąć. Rzecznik banku zabrał głos w sprawie, ale emocje w sieci nie opadają.
Zaskakujące informacje pojawiły się we wtorek, 21 października. Była pierwsza polska dama, Agata Kornhauser-Duda, miała objąć stanowisko doradczyni prezesa Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego. Jak ujawnił portal TVN24, w bazie mailowej NBP pojawił się wpis z jej imieniem i nazwiskiem oraz tytułem "doradca prezesa" w Departamencie Generalnym. Informację potwierdzały również zrzuty ekranu, które w krótkim czasie trafiły do sieci. Według nieoficjalnych źródeł, Kornhauser-Duda miała rozpocząć pracę w NBP jako doradczyni, co w kontekście jej dotychczasowej aktywności, głównie w roli nauczycielki języka niemieckiego i pierwszej damy, wywołało lawinę pytań i komentarzy. Jest stanowisko Narodowego Banku Polskiego.
Agata Kornhauser-Duda doradcą prezesa NBP? Rzecznik banku wyjaśnia
O żonie byłego prezydenta Polski, Andrzeja Dudy znów zrobiło się głośno. Po tym jak dziennikarze TVN24 poinformowali, że nazwisko Agaty Kornhauser-Dudy pojawiło się na liście doradców prezesa Narodowego Banku Polskiego, w mediach zawrzało. Teraz głos zabrał rzecznik prasowy NBP.
Proszę nie powielać nieprawdziwych informacji. Pani Agata Kornhauser-Duda nie jest zatrudniona w NBP
Również w komentarzu dla Money.pl bank centralny powtórzył tę narrację, podkreślając brak jakiegokolwiek formalnego zatrudnienia żony byłego prezydenta.
Pani Agata Kornhauser-Duda nie była i nie jest zatrudniona w NBP.
Znikające nazwisko z bazy i brak jednoznacznych odpowiedzi
Największe zamieszanie wywołał jednak fakt, że wpis z nazwiskiem Agaty Kornhauser-Dudy zniknął z systemu wewnętrznego banku kilkanaście minut po tym, jak został zauważony i rozpowszechniony przez media. Jak informuje TVN24, pierwszy screen został wykonany we wtorek około godziny 10. Niedługo później kolejny zrzut pokazał, że dane byłej pierwszej damy już zniknęły z listy. Rzecznik NBP pytany o autentyczność screenów powiedział, że nie może się do nich odnieść.
Nie znam źródła, nie wiem, co to jest, nie wiem, jakie jest pochodzenie tego obrazka, nie wiem, jak zostało stworzone
Andrzej Dera potwierdza pracę w banku centralnym
Nie tylko nazwisko Agaty Kornhauser-Dudy pojawiło się w ostatnich dniach w kontekście Narodowego Banku Polskiego. Andrzej Dera, były sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, oficjalnie potwierdził, że pracuje obecnie w NBP.
Od miesiąca jestem doradcą w departamencie prawnym NBP. Jestem prawnikiem, więc pracuję w zawodzie
Burza w sieci wokół doniesień na temat nowej pracy Agaty Kornhauser-Dudy
Informacje na temat rzekomego zatrudnienia byłej pierwszej damy Polski w NBP poruszyły nie tylko internautów, ale też polityków rządzącej koalicji.
Ktoś nie ma roboty? Wyślijcie mail do NBP. Pan Dera od pana Prezydenta Dudy, doradcą w NBP. Pani Agata, żona pana Prezydenta Dudy, doradcą w NBP
To piękny przykład do ut des (daję, abyś dał). Prezydent Duda powołał Glapińskiego (na wniosek Sejmu), a Glapiński powołał panią Dudę. Wiadomo, że nauczycielki niemieckiego są w NBP i na rynku niezwykle poszukiwane
