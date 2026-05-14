Szokujące doniesienia dotarły do nas z Argentyny. Santiago Martínez, znany z udziału w argentyńskiej odsłonie programu "Love is Blind", usłyszał wyrok 15 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna został skazany za brutalne przestępstwa wobec swojej żony, w tym próbę zabójstwa oraz bezprawne pozbawienie jej wolności.

Uczestnik "Love is Blind" stosował przemoc wobec żony

Santiago Martínez zdobył rozpoznawalność dzięki udziałowi w argentyńskiej edycji programu "Love is Blind", gdzie poznał Emily Ceco, swoją późniejszą żonę. Ich relacja, która na początku przypominała typową historię z programu randkowego, z czasem zaczęła przybierać dramatyczny obrót. Kobieta oskarżyła go o przemoc psychiczną i fizyczną, co doprowadziło do postępowania sądowego. Martínez konsekwentnie odrzucał zarzuty dotyczące usiłowania zabójstwa, jednak jednocześnie przyznał, że w relacji dopuszczał się aktów przemocy wobec żony.

Przede wszystkim chcę powiedzieć, że w żaden sposób nie usprawiedliwiam przemocy. Jako pierwszy przyznałem się do błędu i prywatnie przeprosiłem. Dziś biorę odpowiedzialność za to, co zrobiłem. Nie oznacza to jednak, że biorę odpowiedzialność za próbę zabicia kobiety, którą kochałem przekazał na Instagramie.

Santiago Martínez z "Love is Blind" skazany

Argentyński sąd uznał Martíneza za winnego usiłowania zabójstwa, bezprawnego pozbawienia wolności oraz wielokrotnych napaści na żonę i skazał go na 15 lat więzienia. Według relacji Emily mężczyzna miał ją dusić i próbować udusić poduszką. Sprawa wywołała ogromne poruszenie w mediach i wśród fanów programu na całym świecie.

Przede mną 15 lat spokoju… Nie wiem, co się stanie, kiedy on wyjdzie na wolność, ale mam nadzieję, że wymiar sprawiedliwości nadal będzie mnie chronił. Skoro próbował mnie zabić, po tym, jak dałam mu wszystko, nie wyobrażam sobie nawet, do czego byłby zdolny po 15 latach gniewu mówiła kobieta cytowana przez Reality Shrine.

