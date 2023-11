Monika Zamachowska skomentowała odejście Joanny Racewicz z TVP! Kilka tygodni temu w mediach pojawiła się zaskakująca informacja o odsunięciu dziennikarki od prowadzenia "Pytania na Śniadanie". Władze TVP zarzuciły jej lokowanie produktów- co miała robić bez zgody kierownictwa programu. Po kilku dniach Racewicz opublikowała oświadczenie, w którym skomentowała całą sprawę i zdradziła, że po 20 latach sama podjęła decyzję o zakończeniu współpracę z TVP. Jak zamieszanie wokół dziennikarki skomentowała jej koleżanka z "Pytania na śniadanie"? Jaka atmosfera panuje teraz w programie? Będziecie zaskoczeni słowami Moniki Zamachowskiej!

Monika Zamachowska w rozmowie z portalem Plejada.pl skomentowała odejście Joanny Racewicz z TVP. Prowadząca "PnŚ" przyznaje, że według niej Racewicz powinna znaleźć pracę w redakcji newsowej.

To nie była jej decyzja. Joasi miejsce jest w newsach, to jest dla mnie niewątpliwe. Ona ma newsowy umysł, to jest pewne. Chcę ją zobaczyć w Panoramie w najbliższym czasie i wierzę, że to się stanie- Monika Zamachowska przyznała w rozmowie z Plejadą.pl. Jeśli pójdzie do Faktów, jeśli pójdzie do Wydarzeń Polsatowskich też będę trzymała za nią kciuki.