Prezydent Karol Nawrocki znalazł się w centrum politycznej burzy po swojej decyzji o zawetowaniu nowelizacji ustawy dotyczącej pomocy dla obywateli Ukrainy. Akt ten wywołał falę komentarzy w przestrzeni publicznej i był szeroko komentowany w mediach oraz Internecie.

Reklama

Monika Olejnik ostro komentuje działania prezydenta Karola Nawrockiego

Olejnik odniosła się również do atmosfery podczas Rady Gabinetowej zorganizowanej przez prezydenta Nawrockiego. Porównała spotkanie do ringu, zaznaczając, że „żyrandol się trząsł, złośliwości fruwały w powietrzu”. Zwróciła się też bezpośrednio do prezydenta, pisząc, w którym przypomniała mu o odpowiedzialności związanej z jego urzędem i podejmowanymi decyzjami. Nawiązała też do ustawek.

Rada Gabinetowa u prezydenta Nawrockiego niczym ring. Żyrandol się trząsł, złośliwości fruwały w powietrzu. Warto pamiętać o konstytucji, lewym prostym nic się nie wygra dla Polski Panie Prezydencie. To nie ustawka! A weto, to nie zabawka przekazała.

W dalszej części swojego komentarza Monika Olejnik podkreśliła, że nadrzędnym celem spotkań politycznych powinny być interesy obywateli, nie polityków. Jej zdaniem „na końcu i na początku tego typu spotkań powinny być interesy ludzi, a nie tylko polityków”

Na końcu i na początku tego typu spotkań powinny być interesy ludzi, a nie tylko polityków. Pokazówki nic nam nie dadzą! Bez edukacji nie ma demokracji grzmiała.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o pomocy dla Ukraińców. Wywołał burzę

Prezydent Karol Nawrocki zdecydowanie powstrzymał wejście w życie nowelizacji ustawy dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy. Jednym z głównych powodów jego decyzji była kwestia wypłacania świadczenia „800 plus”. Według prezydenta, świadczenie to powinno być zarezerwowane wyłącznie dla obywateli Ukrainy, którzy legalnie pracują na terenie Polski, co – jego zdaniem – ustawa nie zapewniała.

Po tym Karol Nawrocki przedstawił propozycję nowej ustawy. Jego projekt wprowadza świadczenia socjalne wyłącznie dla Ukraińców, którzy pracują i odprowadzają składki w Polsce, wydłużony okres oczekiwania na obywatelstwo – z 3 do 10 lat oraz aostrzone przepisy przeciw propagowaniu banderyzmu.

Niedawno prezydent Karol Nawrocki doczekał się odpowiedzi ze strony Ukrainy w sprawie weta.

Reklama

Zobacz także: Nagłe doniesienia ws. Daniela Nawrockiego! Wszystko się potwierdziło