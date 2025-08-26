Decyzja Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy o pomocy Ukraińcom wywołała poruszenie w całej Polsce. Teraz wyszło na jaw, co po swojej decyzji zrobił prezydent. Karol Nawrocki spełnia swoje obietnice.

Prezydent złożył projekt ustawy. Co się w nim znajduje?

25 sierpnia 2025 roku prezydent Karol Nawrocki poinformował o zawetowaniu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która miała przedłużyć ochronę tymczasową dla uchodźców do 4 marca 2026 roku. W zamian prezydent złożył w Sejmie własny projekt legislacyjny, który, jak sam podkreślił, jest odpowiedzią na zmieniające się realia społeczno-polityczne w Polsce oraz sytuację finansów publicznych.

Projekt ustawy o pomocy Ukraińcom przygotowany przez prezydenta zakłada m.in:

dostęp do świadczeń socjalnych, w tym świadczenia 800 plus, oraz opieki zdrowotnej tylko dla Ukraińców legalnie pracujących i opłacających składki w Polsce,

wydłużenie okresu oczekiwania na obywatelstwo polskie z 3 do 10 lat,

zaostrzenie kar za nielegalne przekroczenie granicy – nawet do 5 lat pozbawienia wolności

Szef Kancelarii Prezydenta, Zbigniew Bogucki, podkreślił, że projekt ustawy został już oficjalnie złożony w Sejmie i skierowany do marszałka Szymona Hołowni. Szef Kancelarii Prezydenta wyraził nadzieję na szybkie procedowanie dokumentu bez kierowania go do szerokich konsultacji społecznych.

800 plus tylko dla pracujących Ukraińców? Tak chce prezydent

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych zapisów w projekcie prezydenta Karola Nawrockiego jest ograniczenie dostępu do świadczeń takich jak 800 plus wyłącznie dla Ukraińców, którzy pracują w Polsce i opłacają składki. Prezydent argumentował tę decyzję zmianami, jakie zaszły od momentu uchwalenia pierwszych przepisów pomocowych 3,5 roku temu.

Zbigniew Bogucki przypomniał, że podobne postulaty pojawiały się już wcześniej, m.in. w kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego, który opowiadał się za świadczeniami tylko dla tych Ukraińców, którzy integrują się z polskim systemem czyli pracują, płacą podatki i posyłają dzieci do szkół.

Stop banderyzmowi i zaostrzone kary

W projekcie prezydenckim znalazły się również przepisy dotyczące ścigania i karania propagowania ideologii banderowskiej. Dokument wprost zrównuje symbole banderowskie z symbolami hitlerowskiego nazizmu i sowieckiego komunizmu. To bezprecedensowy ruch, który według prezydenta ma „wyeliminować rosyjską propagandę i oprzeć relacje z Ukrainą na wzajemnym szacunku”.

Projekt zawiera także zmiany w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej, odnoszące się do zbrodni popełnionych przez OUN i UPA. Dodatkowo, podniesiono karę za nielegalne przekroczenie granicy do 5 lat więzienia.

Gawkowski alarmuje: Ukraina może stracić dostęp do internetu

Projekt ustawy o pomocy Ukraińcom budzi niepokój po stronie rządu. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski skrytykował decyzję prezydenta o zawetowaniu wcześniejszej nowelizacji. Jak wskazał, zawetowany dokument zawierał zapisy umożliwiające przedłużenie umowy na dostarczanie internetu satelitarnego Ukrainie, której ważność wygasa z końcem września.

Minister ostrzegł, że brak ustawy może oznaczać wyłączenie internetu na Ukrainie. – To ryzyko na bardzo wysokim poziomie – powiedział Gawkowski. Jego zdaniem, bez internetu mogą przestać funkcjonować ukraińskie szkoły, szpitale i administracja. – Prezydent bierze odpowiedzialność za to, że Ukraina pozostanie bez tego kluczowego narzędzia – dodał.

