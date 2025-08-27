Daniel Nawrocki to syn nowej pary prezydenckiej - Karola i Marty Nawrockich. Choć do tej pory pozostawał raczej w cieniu politycznych wydarzeń, ostatnie tygodnie przyniosły gwałtowny wzrost zainteresowania jego osobą. Błyskawicznie rozpoczął on karierę w mediach, co od razu wywołało falę komentarzy i kontrowersji. Teraz głos zabrał Filip Chajzer, były prezenter TVN, który postanowił oficjalnie potwierdzić doniesienia o młodym Nawrockim.

Zaskakujące początki kariery medialnej Daniela Nawrockiego

Filip Chajzer w wywiadzie udzielonym Plejadzie ujawnił nieznane dotąd informacje o Danielu Nawrockim. Jak się okazuje, syn Marty Nawrockiej rozpoczął działalność dziennikarską już w liceum. Pracował wtedy w lokalnych mediach trójmiejskich. To właśnie tam zdobywał pierwsze doświadczenia, które dziś pozwalają mu prowadzić własny program w jednej z niszowych stacji telewizyjnych.

To nie był przypadek – zaznacza Chajzer. Jego zdaniem Daniel już wtedy wykazywał ogromną ciekawość świata i potrafił słuchać, co jest niezbędne w tym zawodzie. Filip zauważył, że jego ścieżka kariery wyglądała bardzo podobnie. On również zaczynał jako licealista – w warszawskim dziale gazety „Super Express”.

Daniel to super facet. Pracę w dziennikarstwie zaczął już w liceum w lokalnych trójmiejskich mediach. Myślę, że jest przed nim duża kariera. Ma ciekawość świata i umie słuchać. Bardzo mu kibicuję

Dlaczego Chajzer postanowił wesprzeć syna pierwszej damy?

Chajzer przyznał, że postanowił przerwać milczenie, ponieważ nie mógł dłużej patrzeć na to, jak Daniel Nawrocki jest publicznie krytykowany. Podczas kampanii, w której uczestniczyła Marta Nawrocka, jej syn znalazł się w ogniu kontrowersji i plotek. To właśnie wtedy Filip zdecydował się wesprzeć go dobrym słowem.

Znam to doskonale i wiem, jak ważne jest w takiej sytuacji każde dobre ciepłe słowo

Warto przypomnieć, że sam prezenter również nie miał łatwej drogi zawodowej. Zwolniony z „Dzień Dobry TVN”, obecnie prowadzi budki z kebabami. Jego działalność także wywołała kontrowersje – szczególnie jedna z krakowskich lokalizacji, która była powodem lokalnego skandalu.

Czy to początek wielkiej medialnej kariery Nawrockiego?

Wszystko wskazuje na to, że Daniel Nawrocki dopiero rozpoczyna swoją medialną drogę. Własny program w niszowej stacji to zaledwie początek, a pierwszym gościem był nie kto inny jak sam Filip Chajzer. Ich wspólne wystąpienie nie przeszło bez echa. Fani, jak i przeciwnicy, uważnie analizują każdy ich ruch, a media prześcigają się w interpretacjach.

Choć przyszłość młodego Nawrockiego w branży dziennikarskiej nadal jest niepewna, jedno jest pewne – ma już wsparcie znanej osobowości medialnej. Słowa Chajzera mogą dodać mu odwagi i uwiarygodnić jego aspiracje w oczach widzów.

