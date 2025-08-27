Weto Karola Nawrockiego uderza w Starlink. Ukraina odpowiada natychmiast!

Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. W jej ramach planowano między innymi przedłużenie legalnego pobytu Ukraińców w Polsce oraz dalsze finansowanie systemu Starlink. Prezydent uzasadnił swoją decyzję koniecznością ograniczenia świadczenia 800 plus wyłącznie do Ukraińców pracujących w Polsce. Zdaniem Nawrockiego, projekt w obecnym kształcie nie spełniał wymogów sprawiedliwego rozdzielania pomocy.

Wraz z wetem prezydenckim, Karol Nawrocki przedstawił również własny projekt ustawy, który został złożony do Sejmu.

Ukraina reaguje na weto prezydenta Karola Nawrockiego

Ukraiński portal Suspilne News poinformował, że Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy rozpoczęło rozmowy z polskimi władzami dotyczące finansowania usług Starlink. Cytowany przez portal resort przekazał, że trwają konsultacje z Polską dotyczące opłat za korzystanie z systemu satelitarnego Starlink na terytorium Ukrainy.

Prowadzone są konsultacje z polskimi władzami dotyczące opłat za korzystanie ze Starlinków w Ukrainie przekazał ukraiński resort.

Rozmowy są bezpośrednią odpowiedzią na weto Karola Nawrockiego, które postawiło pod znakiem zapytania dalsze wsparcie ze strony Polski w utrzymaniu Starlinka – systemu kluczowego dla ukraińskiej armii.

Ministerstwo krytykuje weto prezydenta Karola Nawrockiego

We wtorek, 26 sierpnia MSWiA opublikowało komunikat, w którym resort odniósł się do decyzji prezydenta RP. Podkreślono, że przedstawiona ustawa miała nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo, ale i zapewnić przejrzyste zasady dotyczące uchodźców wojennych z Ukrainy, a przede wszystkim ograniczać wydatki z budżetu państwa.

To były rozwiązania rozsądne, sprawiedliwe i korzystne dla Polek i Polaków. Niestety, prezydent Karol Nawrocki, wetując ustawę, zdecydował inaczej. Jego decyzja uderza w stabilność gospodarki, spójność społeczną, zobowiązania międzynarodowe Polski i bezpieczeństwo całego kraju czytamy w oświadczeniu MSWiA.

W dalszej części podkreślono, że na terenie Ukrainy nadal trwa wojna i weto prezydenta Karola Nawrockiego nie skłoni obywateli tego kraju do opuszczenia Polski. Jednak niewprowadzenie ustawy proponowanej przez rząd Donalda Tuska - zdaniem MSWiA - oznacza brak potrzebnych regulacji prawnych. Zasugerowano, że to może wpłynąć na pojawienie się ryzyka zatrudnienia „na czarno”.

Wojna w Ukrainie nadal trwa. Uchodźcy wojenni zostaną tutaj, ale bez jasnych regulacji. To oznacza, że od 1 października 2025 r. tysiące osób stracą możliwość legalnej pracy dodano.

Na koniec resort podkreślił, że rząd utrzymuje pomysł, by świadczenie 800 plus było powiązane z aktywnością zawodową.

Takie rozwiązanie będzie zaproponowane dla wszystkich cudzoziemców w innej ustawie. Dzięki temu wyeliminowane byłyby wszystkie możliwe nadużycia, a więc zyskiwałby budżet państwa. Polacy mieliby także pewność, że pieniądze trafiają tylko do tych, którym świadczenia naprawdę się należą wyjaśniono.

Co dalej z pomocą dla Ukraińców w Polsce?

Zawetowana ustawa miała także znaczenie dla samych obywateli Ukrainy przebywających w Polsce. Przewidywała przedłużenie legalnego pobytu oraz świadczeń, takich jak 800 plus. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że pomoc powinna trafiać wyłącznie do pracujących obywateli Ukrainy, co w ocenie ekspertów może ograniczyć liczbę osób kwalifikujących się do wsparcia.

Złożenie nowego projektu ustawy przez prezydenta sprawia, że los pomocy dla Ukraińców - zarówno tej społecznej, jak i militarnej - pozostaje otwarty. Weto prezydenta Karola Nawrockiego ws. Ukrainy wywołała duże poruszenie na polskiej scenie politycznej i nie tylko. Przez ostatnie godziny w mediach toczy się ostra dyskusja między przedstawicielami rządu a środowiskiem głowy państwa.

