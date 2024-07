Monika Olejnik podsumowała rok prezydentury Andrzeja Dudy. Dziennikarka oceniła zachowanie i decyzje prezydenta, który 12 miesięcy temu objął urząd prezydenta. Monika Olejnik na łamach portalu wyborcza.pl wytknęła błędy i niespełnione obietnice Andrzeja Dudy. Przy okazji dostało się również jego żonie, Agacie. Co napisała Monika Olejnik i kto według niej rzeczywiście podejmuje najważniejsze decyzje w naszym kraju?

Prezydent jak malowany

Przez ten rok można było zaobserwować, że prezes Kaczyński niezbyt szanuje Andrzeja Dudę. Większą miętę czuje do Antoniego Macierewicza, o którym mówi per generał - zaczyna Monika Olejnik i przypomina wystąpienie Agaty Dudy z kampanii wyborczej obecnego prezydenta. Nie wiemy, dlaczego nasi przeciwnicy są tacy strachliwi? Z całym szacunkiem, panie prezesie, ja pana się nie boję - tak mówiła Agata Duda w czasie kampanii wyborczej. Nie wiemy, czy dzisiaj się boi, czy nie, bo milczy. Nie potrafi zabrać zdecydowanie głosu, tak jak to robiła przemiła Maria Kaczyńska wbrew swojemu szwagrowi. Ale boi się zapewne prezydent Andrzej Duda (...) Prezydent Duda jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale nie potrafi postawić się "generałowi" Macierewiczowi, który upokarza powstańców. Nie stanął w obronie gen. Ścibora-Rylskiego, którego w haniebny sposób chce lustrować IPN, nie potrafi, choć apeluje o to Marta Kaczyńska, zrobić porządku z wciskaniem "apelu smoleńskiego" na każdą uroczystość. Nie chce pamiętać, co robił Lech Kaczyński, choć często powołuje się na jego biografię.