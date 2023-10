Jedna z najbardziej rozpoznawalnych i charyzmatycznych dziennikarek Monika Olejnik często zabiera głos w sprawie istotnych wydarzeń społeczno-politycznych. Prowadząca program "Kropka nad i" opublikowała w mediach społecznościowych specjalne zdjęcie, by zwrócić uwagę internautów na dramatyczne zdarzenie, do którego doszło w ubiegły weekend. Mowa o brutalnym pobiciu 27-letniej koszykarki. Mikayla Cowling wylądowała w szpitalu po tym, jak została napadnięta w klubie muzycznym. Monika Olejnik zaapelowała o konkretne działania.

Klub koszykarski VBW Arka Gdynia poinformował w niedzielę o napaści na Mikaylę Cowling. Dziewczyna została pobita w damskiej toalecie w Tkacka Music Club i wylądowała w szpitalu z pękniętą kością oczodołu. Do zdarzenia doszło po zwycięstwie nad szwajcarską drużyną Elfic Fribourg. Wiadomość wstrząsnęła polskimi mediami. Pojawiły się już pierwsze gesty wsparcia. Zawodniczki gdyńskiego zespołu przed meczem z Polonią Warszawa wyszły na parkiet w koszulkach z hasłem "Mikayla jesteśmy z tobą". Teraz głos w sprawie zabrała Monika Olejnik. Dziennikarka opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym ma czerwoną kreskę namalowaną na policzku.

Zobacz także: Monika Olejnik na mieście w jesiennej stylizacji. Jej buty szokują

Mikayla, myślami jestem z tobą! Mam nadzieję, że szybko wrócisz do zdrowia. W Trójmieście doszło do tragicznego zdarzenia — Mikayla Cowling, pełna entuzjazmu, utalentowana koszykarka VBW Arki Gdynia została brutalnie pobita w jednym z gdańskich klubów muzycznych. To skandal! Amerykanka ma pękniętą kość oczodołu. Pokażmy tej wspaniałej dziewczynie wsparcie. Powiedzmy głośno: stop agresji

— napisała.