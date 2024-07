Monika Kuszyńska chciałaby wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami"! Okazuje się, że piosenkarka, która już od dziewięciu lat porusza się na wózku inwalidzkim z chęcią przyjęłaby zaproszenie do tanecznego show Polsatu. Kuszyńska w rozmowie z Super Expressem przyznała, że lubi tańczyć na imprezach a wózek jej w tym zupełnie nie przeszkadza.

Czasem śmieję się, że teraz muszę już tylko iść do "Tańca z gwiazdami". Kiedyś się śmiałam, że teraz to już tylko na Eurowizję. I się spełniło. Jak jest impreza, to ja tańczę! I to podobnie jak kiedyś. Gdy jeszcze chodziłam, wstydziłam się tańczyć i robiłam to zazwyczaj na siedząco. Więc mam w tym praktykę!