Już dzisiaj Monika Kuszyńska wystąpi w półfinale konkursu Eurowizji. Nasza reprezentantka będzie walczyć ze swoimi konkurentami o udział w wielkim finale, który odbędzie się w najbliższą sobotę. Polska artystka od kilku tygodni promuje swoją piosenkę "In The Name Of Love" na wielu zagranicznych koncertach. Ostatnio Kuszyńska zachwyciła na otwarciu Eurowizji. Prowadzący imprezę nie szczędzili wówczas miłych słów Polce. Zobacz: Kuszyńska na ceremonii otwarcia Eurowizji 2015. Prowadząca nie kryła zachwytu [WIDEO]

Niestety, w sieci wciąż pojawiają się negatywne komentarze o udziale Moniki Kuszyńskiej na międzynarodowym konkursie muzycznym. Zaistniałą sytuację na kilka godzin przed półfinałem Eurowizji postanowiła skomentować Ewelina Flinta. Gwiazda "Idola" na swoim profilu na Facebooku wspiera swoją koleżankę ze sceny i apeluje do wszystkich, aby wreszcie uwierzyli w sukces Kuszyńskiej.

- Zastanawiałam się czy i jak to napisać, ale muszę, bo nie wytrzymam ;) Dziś Monika Kuszyńska zaczyna swój udział w konkursie Eurowizji. Przez media przewijała się jakaś beznadziejna fala głupoty, niestety czasem również ze strony artystów.... że nie powinna, bo to i owo.. Że co? :))) Nie powinna? :))) bez jaj!!!! Maruderom, malkontentom i krytykantom mówimy NIE!!! :))) Całym serduchem wspieram Monikę i mam nadzieję, że wygra choć zdecydowanie już wygrała. Artystka nagrała piękną piosenkę i z pewnością nie prosi nikogo o współczucie, ale szczere wsparcie. Włączmy, więc w głowach przycisk z napisem PODZIW, bo zasługuje na to jak mało kto. Niewątpliwie jest fajterką :)))) O ile dobrze pamiętam reguły konkursu nie pozwalają nam głosować, ale nikt nie zabroni Wam zalajkować stronę Moniki, czy napisać kilka ciepłych słów. Do dzieła:)))) Pozdrawiam, Ewelina- apeluje na portalu społecznościowym.

My również trzymamy kciuki za dzisiejszy występ Moniki Kuszyńskiej. Miejmy nadzieję, że Polka zachwyci publiczność i dzięki oddanym głosom wystąpi w wielkim finale.

