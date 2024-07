Kuba Wojewódzki przyzwyczaił nas do tego, że goście jego programu wzbudzają wielkie emocje. W ostatnim odcinku na kanapach zasiedli znani z reality-show "Warsaw Shore" Eliza i Trybson. Drugim gościem miała być wówczas Monika Jaruzelska, ale ostatecznie córka generała odmówiła wspólnego występu ze względu na promocję swojej książki. Przypomnijmy: Wkurzona Jaruzelska odmówiła Kubie Wojewódzkiemu. Dlaczego?

Ostatecznie Jaruzelska przyjęła zaproszenie, a tematem rozmowy była jej książka "Rodzina", która zdążyła już sporo namieszać w świecie polityki i show-biznesu. Wojewódzki zapewnił, że po jej przeczytaniu Monika miała ciężkie dzieciństwo:

Kuba: Jak się to czyta, to wyłania się z niej obraz, że wychowałaś się w duchu, że jesteś głupia i najbrzydsza z całej rodziny...

Monika: Eh...Tak. Chyba tak.

Kuba: To jest zaproszenie do Twojego świata, wywołujesz demony, tu jest portret rodziny we wnętrzu, ona będzie rozszarpywana za to.

Monika: Ale nie wiem w jakim sensie.. Mnie wiele osób pyta, czy ona jest takim otwarciem, taką terapią, takim oskarżeniem...

Kuba: Zrobiłaś z siebie celebrytkę handlującą przeszłością mamy i ojca!

Monika: Wiesz co, nie...

Kuba: Masz większe nazwisko niż Górniak! Może powinnaś nagrać płytę: Monika Jaruzelska - Piosenki z Powstania Warszawskiego?

Monika: "Janek Wiśniewski padł"?