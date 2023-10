Klaudia El Dursi, prowadząca "Hotel Paradise", znana jest przede wszystkim z bardzo seksownych i kobiecych kreacji. Czasem jednak zamiast obcisłych sukienek i szpilek, zakłada ubrania i dodatki w casualowym stylu. Stylizacja, którą za chwilę zobaczycie, to na to dowód!

Klaudia El Dursi postawiła na mocno casualowy look - ciemne slouchy jeans zestawiła z czarną ramoneską z podkreślonymi ramionami i czarnym topem odsłaniającym jej idealny brzuch. Całość została uzupełniona torebką Chanel i kultowymi już sneakersami, w których zakochało się większość polskich gwiazd - w tym Natalia Siwiec, Marcelina Zawadzka, Monika Olejnik czy nawet Anna Lewandowska. O jakim modelu mowa?

Sneakersy, na które zdecydowała się Klaudia El Dursi, to kultowy już model Triple S od Balenciagi. Cena tych butów przekracza 3700 złotych. Model Triple S to po prostu ugly sneakers, na których temat każdy z nas może mieć inne zdanie. My osobiście uważamy, że ugly sneakers (zwłaszcza te od Balenciagi!) są tak brzydkie, że aż piękne! Jak widać poniżej, Klaudia El Dursi jest tego samego zdania!