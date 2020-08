Modne fryzury lato/jesień 2020. Asymmetrical bob to jeszcze nowsza odsłona klasycznego boba. Komu pasuje?

Koniec z długimi i nudnymi włosami! Tego lata rządzi bob - i to w wielu wersjach - np. angular bob, klasyczny bob, cool girl bob czy nieco dłuższy - lob. Jeśli jednak wszystkie te propozycje wydają ci się mało odjechane, co powiesz na prawdziwy hit? Oto asymmetrical bob, czyli po prostu asymetryczny bob! Asymetryczne cięcia wracają do łask, co widoczne jest coraz bardziej wśród gwiazd, ale i na Instagramie. Włosy do ramion z charakterystycznym asymetrycznym cięciem (włosy są dłuższe z jednej strony) wyglądają rewelacyjnie i nieco dramatycznie, zwłaszcza kiedy są pofalowane z jednej - tej dłuższej - strony. Spójrzcie same - efekt jest po prostu rewelacyjny!

Zobacz także: Oto 4 modne fryzury na lato 2020 dla długich i półdługich włosów

Asymetryczny bob na Instagramie znów jest coraz popularniejszy, co widać po częstotliwości publikowania zdjęć z hashtagiem #asymmetricalbob. Asymetryczny bob to fryzura z cięciem na bok. Takie cięcie doda wizualnie pełni i objętości (przynajmniej z jednej strony). Dlatego też idealnie wyszczupli optycznie okrągłą twarz.

A co powiecie na połączenie asymetrycznego cięcia z szalonym różowym kolorem? Asymetryczny bob wygląda rewelacyjnie, kiedy dłuższe włosy po jednej ze stron są lekko zwichrowane lub ułożone w beach waves - czyli plażowe fale.

Klasyczny blond w połączeniu z asymetrycznym bobem będzie wyglądał bardzo seksownie! My zakochałyśmy się najbardziej w tej fryzurze w najmodniejszym kolorze zbliżającej się jesieni czyli light ash blonde.

Zawsze możesz też pomyśleć o połączeniu asymetrycznego boba z... grombre! Grombre to połączenie dwóch angielskich słów "grey" i "ombre", czyli koloru szarego z modną w ostatnich sezonach koloryzacją ombre, w której kolory przenikają się ze sobą.