Modne fryzury jesień-zima 2020/2021. "Solid banged bob" z grzywką to hitowa fryzura dla odważnych kobiet

Szukasz więcej inspiracji fryzurowych na sezon jesień-zima 2020/2021? Przedstawiamy ci kolejną propozycję - poznajcie hitową fryzurę jesieni "solid banged bob" z ciężką, ale boską grzywką. "Solid banged bob" jest fryzurą idealną dla silnych, pewnych siebie kobiet, które właśnie te cechy chcą w sobie podkreślić. Na pokazie Saint Laurent jedna z modelek zaprezentowała się w "solid banged bob" i absolutnie nikt nie mógł oderwać od niej wzroku!

Ta grzywka jest hitem jesieni 2020!

"Solid banged bob" jest fryzurą, dzięki której będziesz emanować swoją wewnętrzną siłą i pewnością siebie. To połączenie klasycznego boba i ciężkiej grzywki. Grzywka w tej fryzurze jest najważniejsza - jest zdecydowanie daleka od lekkich i dziewczęcych grzywek w stylu "curtain bangs" czy "bold fringes". W "solid banged bob" całość ma wyglądać wręcz surowo - to cięcie wygląda najlepiej w połączeniu z "glass effect", kiedy włosy wyglądają dosłownie jak tafla.

"Solid banged bob" to także odpowiednia fryzura, jeśli masz cienkie włosy. Wtedy wygląda nieco delikatniej.

Odważycie się na takie cięcie? Zobaczcie poniżej jak "solid banged bob" możecie wystylizować też w inny sposób - z mierzwionymi włosami wygląda zupełnie inaczej!

W wersji blond jest równie rewelacyjna! "Solid banged bob" to coś nowego w stylizacji włosów - i właśnie dlatego zachęcamy was do wypróbowania tego cięcia!