Moda jesień 2020. Ta sukienka z Lidla to hit Instagrama - jest ładniejsza niż model z Zary i 3 razy tańsza!

Dzianinowe sukienki to jeden z absolutnych hitów na jesień 2020. Ten ponadczasowy model idealnie sprawdzi się na wiele okazji, a jeśli chcemy podkreślić figurę nie ma lepszego kroju, aby to zrobić. Uzupełnianie jesienno-zimowej garderoby warto zacząć właśnie od dzianinowej sukienki. Kiedy jesienna aura nas rozpieszcza zakładamy do niej sneakersy lub białe trampki, a w chłodniejsze dni sięgamy po botki i mamy gotowy modny, stylowy i elegancki look. Dla łowczyń prawdziwych perełek w super cenach mamy świetną wiadomość - w Lidlu są dostępne czarne, dopasowane sukienki, które pokochały gwiazdy Instagrama! A co ważne ich cena zachęca do zakupu, zapłacimy za nie jedynie... 54,90 zł!

Sukienka ołówkowa z Lidla to hit Instagrama!

Dzianinowe sukienki to idealna propozycja na jesienne, chłodniejsze dni. Dzięki miękkiemu i przyjemnemu materiałowi mamy duży komfort noszenia, a co ważne ten klasyczny model pasuje dosłownie do wszystkiego! Możemy założyć do niej marynarkę, ramoneskę, trencz czy wełniany płaszcz. Ołówkowa sukienka idealnie sprawdzi się na co dzień, ale możemy wykorzystać ją również na większe okazję, zakładając do niej szpilki i złotą biżuterię.

Sami zobaczcie, jak doskonale prezentuje się dopasowana sukienka z Lidla za 54,90 zł! Podobne sukienki znajdziemy np. w Zarze, ale nawet 3 razy droższe!

Mat. prasowe

Klasyczna dopasowana sukienka w ciemnym kolorze idealnie sprawdzi się w połączeniu ze szpilkami, botkami i kozakami.

Mat. prasowe

Czarna sukienka t absolutny must have w szafie każdej kobiety. Można ją stylizować na mnóstwo sposobów.

Dzianinowe sukienki idealnie sprawdzają się również w sezonie letnim. Modele bez rękawów pokochały blogerki.