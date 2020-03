Trendy wiosna 2020. Lidl sprzedaje hitowe ugly sneakers za 59 złotych!

Lidl znów wypuścił hitowe sneakersy na wiosnę 2020. Z pewnością pamiętacie ultralekkie adidasy z Lidla za 39 złotych, które rozeszły się w zaledwie kilka dni, teraz przyszedł czas na kolejny model, który naszym zdaniem, będzie również totalnym hitem! Sportowe buty utrzymane w klimacie ugly sneakers w kolorze przybrudzonego różu z klasyczną grubą białą podeszwą to nowa propozycja od Lidla na wiosnę.

Sneakersy w tym kolorze możesz miksować tak naprawdę ze wszystkim - przybrudzony róż to bardzo uniwersalny kolor, który lubi się tak naprawdę ze wszystkim. Sneakersy możesz zmiksować z klasycznymi mom jeans lub bardzo modnymi w tym sezonie balloon jeans i zwykłym t-shirtem. Możesz je też założyć do kwiecistej sukienki midi lub na przekór wszystkiemu - do kobiecego kolorowego garnituru! Tak, to też będzie dobrze wyglądać!

Oto sneakersy w kolorze przybrudzonego różu - to propozycja na wiosnę z Lidla. Ten model kosztuje 59,99 zł i jest dostępny na stronie sklepu internetowego Lidla. Sneakersy dostępne są w dwóch kolorach: szarym i w kolorze przybrudzonego różu.

My polecamy wam wersję różową - sami na nie spójrzcie! Są przeurocze!

Ugly sneakers możesz łączyć ze wszystkim, tu przykład Joanny Koroniewskiej, która zakochała się w klasycznych sneakersach - zestawiła je z liliowym garniturem.

To nie to? Sneakersy zestawcie z białymi balloon jeans.

Sneakersy lubią się też bardzo z kwiecistymi sukienkami midi lub maxi.