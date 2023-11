1 z 11

Sweterkowe sukienki to jedna z najbardziej pożądanych cześci garderoby w sezonie jesienno-zimowym. Są ciepłe, doskonale sprawdzają się na różne okazje, a co najważniejsze, dzięki nim nie musimy rezygnować z sukienek nawet w największe mrozy. Zobaczcie, jak dzianinową sukienkę nosi Kasia Tusk i obejrzyj modele z sieciówek, które dla Was wybraliśmy!

Do czego nosić sweterkowe sukienki?

Sweterkowe sukienki możemy zakładać do pracy, na spotkanie, do kina, czy na wieczór. Zastosowań jest naprawdę wiele! Idealnie prezentują się bez zbędnych dodatków, ale możemy założyć do nich pasek w talii czy zarzucić marynarkę, aby nasz look nabrał innego charakteru. Dzianinowe sukienki możemy śmiało łączyć z supermodnymi w tym sezonie długimi kozakami lub botkami ze skarpetą. Jednak ten model sukienki pasuje też do ciężkich butów np. z perełkami czy trzewików. Sweterkową sukienkę zdecydowanie warto mieć w swojej szafie.

Dzianinowa sukienka do ciążowych stylizacji

Dzianinowa sukienka doskonale sprawdzi się również w ciążowych stylizacjach. Dzięki temu, że jest elastyczna możemy ją nosić w każdym trymestrze ciąży. Kasia Tusk już pokochała sweterkowe sukienki, które idealnie podkreślają jej ciążowy brzuszek. Blogerka wybrała dla siebie klasyczny model w szarym kolorze.

Przygotowaliśmy dla Was przegląd 10 sweterkowych sukienek w stylu Kasi Tusk. Ciekawe modele kupicie już od 59 zł!