Trendy jesień 2020. Sneakersy z wyższej półki na wyprzedaży: Calvin Klein, Tommy Hilfiger, New Balance tańsze nawet o 50 procent!

Dobre jakościowo i przede wszystkim wygodne sneakersy to podstawowy element każdej jesiennej szafy. Dlaczego? Sneakersów nie zakładamy raz czy dwa - nosimy je cały czas. Są ultrawygodne i są w stanie podkręcić absolutnie każdą, nawet nudną stylizację. Calvin Klein, Tommy Hilfiger, New Balance, Togoshi, Supertrash - to te marki cieszą się teraz bardzo dużą popularnością. Jeśli chcesz je kupić w regularnej cenie, musisz liczyć się z wydatkiem nawet 500 złotych. Nam udało się znaleźć topowe modele na jesień 2020 tych marek na wyprzedaży nawet o 50 procent tańsze. Oznacza to, że wyprzedażowe szaleństwo wcale się nie kończy - jest wręcz przeciwnie!

Poniżej przedstawiamy 5 modeli sneakersów w nieco stonowanej kolorystyce, które sprawdzą się idealnie jesienią i będą pasować do większości twoich jesiennych i zimowych looków. Na który z modeli się skusisz?

1. Czarne sneakersy ze srebrnym akcentem od Calvina Kleina to boski model - idealny na jesień 2020. Sneakersy wyglądają zdecydowanie drogo, choć kosztują teraz zaledwie 289 zł (wcześniej 409 zł). Srebrny element na nosku dodaje im jeszcze bardziej luksusowego charakteru. Naszym zdaniem są boskie! PS. są dostępne również w klasycznej bieli!

2. Beżowe sneakersy Tommy Hilfiger jeszcze niedawno kosztowały 399 złotych. Teraz na wyprzedaży możesz je kupić za 279 złotych.

3. Beżowe sneakersy New Balance to chyba nasza najbardziej klasyczna propozycja w zestawieniu. Możecie je upolować za 259 złotych (wcześniej 369 złotych). Ten model, i to zwłaszcza kolorze nude, będzie pasować naprawdę do wszystkiego - do kwiecistej sukienki, do twoich ulubionych mom jeans, a nawet do... damskiego garnituru!

4. A co powiecie na coś bardziej szalonego? Oto propozycja marki Togoshi. Białe sneakersy w połączeniu z wężowymi i fluorescencyjnymi żółtymi wstawkami wyglądają rewelacyjnie!

5. Na koniec zostawiliśmy prawdziwą perełkę. Oto biało-czarno-różowe ugly sneakers od marki Supertrash są naszym zdaniem boskie! Dlaczego? Po pierwsze, po prostu kochamy ugly sneakers. Po drugie, swoim wyglądem przypominają sneakersy od Louis Vuitton, w których zakochała się m.in. Anna Lewandowska. Po trzecie, ich cena zrobiła na nas wrażenie! Regularna cena tych sneakersów to 449 złotych, teraz na wyprzedaży kupisz je za 289 złotych! Skusisz się?

Na który z modeli zdecydujesz się w tym sezonie? My z pewnością nie poprzestaniemy na jednym!