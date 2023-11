Anna Lewandowska w ostatnim czasie ma powody do radości. Właśnie wystartowała jej marka kosmetyczna, nad którą pracowała od ponad 2 lat i wszystko wskazuje na to, że będzie kolejnym wielkim sukcesem. Co więcej, fanki kochają także styl gwiazdy i chętnie się inspirują jej stylizacjami. Tym razem Anna Lewandowska zaprezentowała prosty jesienny look, który bez problemu można skompletować w sieciówkach! Zobaczcie...

Anna Lewandowska w brązowym płaszczu

Trencze kocha nie tylko Kasia Tusk, ich wierną fanką jest też żona Roberta Lewandowskiego. Co prawda nie nosi ona tak klasycznych modeli jak blogerka, bo częściej widzimy ją w oryginalnych fasonach lub nieoczywistych kolorach, ale jedno jest pewne - w sezonie jesiennym ten model płaszcza Anna Lewandowska wybiera najczęściej!

Niedawno trenerka pokazała się w beżowym trenczu z zielonymi klapami, a teraz postawiła na klasyczny brąz. Okazuje się, że płaszcz w stylu Anny Lewandowskiej możemy kupić w Reserved za 139 zł!

Gwiazda ostatnio coraz częściej wkłada też dżinsy, model z H&M, który ma na sobie, nosiła już wielokrotnie do różnych stylizacji. Widać, że zakup tych spodni to był strzał w dziesiątkę, a przy okazji Anna Lewandowska udowadnia, że w sieciówkach też można znaleźć prawdziwe modowe perełki.

Fanki kochają styl Anny Lewandowskiej?

Po nowym zdjęciem Anny Lewandowskiej pojawiło się mnóstwo komplementów. Jedna z fanek napisała nawet:

Czekam na markę odzieżową by Ann - czytamy komentarz jednej z Internautek

Gwiazda szybko odpisała: kusisz :). Czy to oznacza, że kolejnym projektem Anny Lewandowskiej może być własna marka odzieżowa? Chcielibyście?

Brązowy trencz w stylu Anny Lewandowskiej znajdziemy w jesiennej kolekcji Reserved

Anna Lewandowska uwielbia trencze

