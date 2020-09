Moda jesień 2020. Joanna Koroniewska w botkach, które są hitem jesieni. Ten fason bosko wydłuża nogi, a podobne kupisz już za 200 zł

Idealne botki na jesień 2020? Joanna Koroniewska już je znalazła - mowa o kultowym modelu Crisi od Isabel Marant. Gwiazda już jakiś czas temu zdecydowała się na ten model i do tej pory jest mu wierna. Dlaczego? Botki od Isabel Marant są niezwykle uniwersalne - jak widać, pasują do większości stylizacji. Koroniewska zestawiła je z brązowymi szortami, ciemnozieloną welurową bluzą oraz kraciastą torbą-workiem w rozmiarze XXL (stara kolekcji Zary).

Instagram/Joanna Koroniewska

Model Crisi od Isabel Marant to model, w którym polskie gwiazdy zakochały się na zabój. Klasyczne botki w kolorze khaki kosztują aż 2465 złotych! Wykonane są z zamszowej skóry, charakteryzują się ponadczasowym fasonem i perfekcyjnym wykończeniem - będą idealnym dopełnieniem każdej miejskiej stylizacji. Ich niewątpliwą zaletą jest ukryty koturn, którego na pierwszy rzut oka nie widać! To właśnie ten koturn dodaje nam kilka centymetrów ekstra i sprawia, że nasze nogi wydają się być dłuższe - to dobry patent!

Instagram/mat. pras.

A czy ty masz już swoje idealne botki na jesień 2020?