Moda jesień 2020. Torebka Kasi Cichopek z "M jak miłość" to najbardziej pożądany model wśród gwiazd

Kasia Cichopek, znana do tej pory z gry w serialu "M jak miłość", a obecnie również z prowadzenia "Pytania na Śniadanie", powoli wyrasta na prawdziwą ikonę stylu - świadczą o tym między innymi jej genialne looki z poprzednich miesięcy (Kasia Cichopek to ikona stylu! Oto jej 10 najlepszych stylizacji, które zapamiętamy na długo). My postanowiliśmy zwrócić waszą uwagę na jej ostatnią stylizację. Cichopek wychodziła ze studia "Pytania na Śniadanie", kiedy została przyłapana przez paparazzi. Gwiazda miała na sobie seksowny oversize'owy sweter, który subtelnie odsłonił jej ramiona oraz czarne skórzane spodnie. Całość została uzupełniona dodatkami - czarnymi botkami na niewielkim obcasie oraz pikowaną torebką Pinko w morskim kolorze.

Torebka, na którą zdecydowała się Kasia Cichopek, to jeden z ulubionych modeli torebek marki Pinko wśród polskich gwiazd. Gwiazda "M jak miłość" postawiła na morski kolor ze złotym łańcuszkiem i złotymi charakterystycznymi ptaszkami, które są znakiem rozpoznawczym tej włoskiej marki.

Całość została uzupełniona czarnymi botkami na niewielkim, stabilnym obcasie. Zwróćcie uwagę na trik, który w swojej stylizacji zastosowała! Chodzi o połączenie czarnych skórzanych spodni z czarnymi skórzanymi botkami. Takie połączenie optycznie wyszczupla nogi.