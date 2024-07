Paulina Młynarska kolejny już raz poprowadzi „Miasto Kobiet” w TVN Style i tym samym zastąpi Magdę Mołek, która ze względu na dziecko musiała zrezygnować z pracy. Media zastanawiają się jednak, czy Młynarska stworzy udany duet z Dorotą Wellman i czy będzie lepszą prowadzącą od Mołek.

Dziennikarka przyznaje, że nie obawia się swojego powrotu do stacji i programu, który prowadziła przez wiele lat.

- Nie czuję presji i nie boję się porównań do Magdy. Bardzo cieszę się, że wracam do „Miasta Kobiet”. Lubię ten program, fajnie się tam pracowało- zdradziła w rozmowie z „Faktem” Młynarska.

Wy również cieszycie się, że Młynarska wraca do „Miasta Kobiet”? Będzie lepszą prowadzącą niż Mołek?

