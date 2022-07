Mister Supranational 2022: Justyna Steczkowska w zmysłowym show. Ależ figura! 

Ten koncert z pewnością przejdzie do historii. "Artyści przeciw nienawiści" to inicjatywa, która zjednoczyła ponad 100 muzyków na jednej scenie w Łodzi w imię walki z nienawiścią i hejtem. W ciągu kilku godzin można było zobaczyć występy takich artystów, jak: Doda, Beata Kozidrak, Maryla Rodowicz, Ewa Farna czy Justyna Steczkowska . Bez wątpienia na występ tej ostatniej czekali wszyscy, bo początkowo stał pod znakiem zapytania. Justyna Steczkowska i Doda, która był inicjatorką koncertu, przez lata były skłócone. W końcu jednak Justyna Steczkowska opublikowała poruszający wpis na Instagramie, w którym podkreśliła, że wszystko Dodzie wybaczyła. Jej występ na łódzkiej scenie oczarował wszystkich! Justyna Steczkowska oczarowała widownię Justyna Steczkowska zachwyciła na scenie zarówno głosem, jak i strojem. Artystka zaprezentowała się w oszałamiającej białej sukni z gorsetem projektu Sylwii Romaniuk. Justyna Steczkowska zaśpiewała swój utwór "Wracam do domu", a przed występem zwróciła się do widowni, dziękując za przybycie. Przyjechaliście tutaj, żeby nauczyć się kochać drugiego człowieka. Czyste serce nie zrobi nikomu krzywdy. To, że jesteście tutaj, to znak, że macie czyste serca. Dziękuję wam za to, że tu jesteście - powiedziała. Z całą pewność występ Justyny Steczkowskiej zostanie zapamiętany na długo. Justyna Steczkowska zachwycała głosem i wyglądem Justyna Steczkowska podbiła serca widowni Zobacz także: Doda zaśpiewa w chórku Justyny Steczkowskiej? Jak to?!