W piątek, 15 lipca, wystartował Festiwal Piękna w Nowym Sączu, który rozpoczął się od wyborów Miss Supranational. Konkurs uważany jest za jeden z najważniejszych, najbardziej prestiżowych na świecie i cieszy się ogromnym zainteresowaniem fanów konkursów piękności. W zorganizowanym po raz 13. konkursie Miss Supranational wzięło udział 69 kandydatek z całego świat, a nasz kraj reprezentowała ubiegłoroczna Miss Polski, Agata Wdowiak. Poznajcie wyniki!

Miss Supranational 2022: Kto wygrał?

W piątkowy wieczór widzowie telewizji Polsat mogli śledzić Miss Supranational 2022. Oprócz pięknych pań z całego świata, walczących o tytuł tej najpiękniejszej, na scenie zobaczyliśmy również wspaniałych artystów, którzy swoimi występami uświetnili całą imprezę. Nie zabrakło Anny Świątczak, a także Dody, która na Miss Supranational zachwyciła nie tylko głosem, ale i spektakularnymi kreacjami.

Ale oczywiście tego wieczoru wszyscy patrzyliśmy na naszą piękną Miss, Agatę Wdowiak, która zaprezentowała się między innymi w zjawiskowej sukni narodowej. Autorką tej pięknej kreacji jest Patrycja Kujawa. Jak ostatecznie wypadła nasza reprezentantka? Poznajcie wyniki!

Agata Wdowiak dotarła do finałowej dwunastki! To naprawdę świetny wynik, którego serdecznie gratulujemy naszej reprezentantce. Komu zatem udało się dostać do ścisłej piątki? Jury zdecydowało, że o koronę ostatecznie zawalczą:

Miss Wietnamu - Nguen Huynh Kim Duyen

- Nguen Huynh Kim Duyen Miss Indonezji - Adinda Creshellia

- Adinda Creshellia Miss Tajlandii - Praewwanich Ruangthong

- Praewwanich Ruangthong Miss RPA - Lalela Mswane

- Lalela Mswane Miss Wenezueli - Ismelys Velasques

Oto końcowe wyniki konkursu!

IV Vice Miss – Miss Wenezueli

III Vice Miss – Miss Indonezji

II Vice Miss – Miss Wietnamu

I Vice Miss - Miss Tajlandii

Korona i tytuł Miss Supranational powędrowały do Miss RPA - Lalely Mswane! Gratulujemy! Zobaczcie zdjęcia z koronacji!

