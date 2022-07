Justyna Steczkowska jako blondynka na Festiwalu w Opolu 2020! Co za metamorfoza!

Ona potrafi zaskoczyć! Justyna Steczkowska pojawiła się na Festiwalu w Opolu 2020. Podczas prób miała jeszcze ciemne włosy, jak zawsze, zaś tuż przed występem totalnie zaskoczyła swoim wyglądem! Czyżby gwiazda zdecydowała się na... jasny blond?! Justyna Steczkowska jako blondynka na Festiwalu w Opolu 2020! Justyna Steczkowska w Opolu świętuje swoje 25-lecie. Na scenie zaśpiewa swoje największe hity. Tuż przed występem zapozowała fotografom i... prawie nikt jej nie rozpoznał! Gwiazda postawiła bowiem na platynowy blond! W takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliśmy! Zobacz także: QUIZ! 25 lat na scenie! Jak dobrze znasz utwory Justyny Steczkowskiej? Sprawdź! Justyna wie jak zaskoczyć fanów! Czy pasuje jej taki kolor? Wyświetl ten post na Instagramie. Fajnie w blond? 😜 Trasa "Justyna Steczkowska - 25 lat" już wiosną 2021 roku ❤️ Bilety dostępne niebawem na stronie WWW.ROYALCONCERT.PL #justynasteczkowska #royalconcert #sukienka #LAF #laf_lamedefemme @laf_lamedefemme @alla_scura_ #25lat #KFPP #57kfpp #opole #opole2020 #opolefestiwal2020 #opolefestiwal #polskamuzyka #live #medley #festiwalopole Post udostępniony przez Justyna Steczkowska (@justynasteczkowska) Wrz 5, 2020 o 1:52 PDT Fanów poprzedniego wizerunku gwiazdy chyba możemy uspokoić. To najpewniej peruka - jeszcze kilka godzin temu Justyna miała swoje, charakterystyczne ciemne włosy do pasa. Przefarbowanie na platynowy blond zajęłoby zdecydowanie więcej czasu!