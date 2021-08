Miss Supranational 2021: Internauci krytykują suknię Natalii Balickiej! 

Konkurs Miss Supranational 2019 odbył się 6 grudnia - transmisja zaczęła się o godzinie 20:05 w Polsacie. Miss Supranational 2019 to jedenasta odsłona konkursu. Wybory odbyły się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. W konkursie uczestniczyło aż 77 kandydatek. Polskę reprezentowała Kamila Świerc, która doszła do finałowej 25-tki, niestety nie udało się jej przejść do finałowej 10-tki, tym samym odpadła z konkursu. Przypomnijmy, że do tej pory gala Miss Supranational 2019 była organizowana przez Polskę aż 9 razy, m.in. w 2009, 2010, 2014 i 2015 roku. W ubiegłym roku Polka Magdalena Bieńkowska znalazła się w finałowej piątce. To był ogromny sukces! Polka - Kamila Świerc odpadła z konkursu. Miss Supranational 2019 została Miss Tajlandii - Anntonia Porsild. Zobacz także: WOW! Michał Szpak zachwycił swoim występem podczas gali Miss Supranational 2018! WIDEO Kamila Świerc - które miejsce zajęła w konkursie Miss Supranational 2019 ? Kamila Świerc była najładniejszą kandydatką w konkursie? Naszym zdaniem, tak! Kamila Świerc to Miss Opolszczyzny oraz Miss Polski z 2017 roku. Kamila ma 178 cm wzrostu. Miss Polski 2017 może pochwalić się wymiarami - 90/69/96. Kamila jest studentką komunikacji wizerunkowej na Uniwersytecie Wrocławskim i chce pracować w public relations. Uwielbia seriale kryminalne. Kamila Świerc ma 20 lat. Kamila Świerc i jej zdjęcia na Instagramie. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Kamila Świerc (@kamilaswierc) Lis 11, 2019 o 9:40 PST Kamila...