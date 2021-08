Miss Polski o swojej sukni z orłem na wybory Miss Supranational: "Godziłam się na coś zupełnie innego"

Carey Mulligan skupiła na sobie spojrzenia niemal całego świata, wybierając złotą cekinową suknię na 93. galę rozdania Oscarów. Gwiazda filmu "Obiecująca. Młoda. Kobieta." w dwuczęściowej kreacji od Valentino nawiązała nie tylko do statuetki Oscara, ale udowodniła, że cekiny nigdy nie wychodzą z mody. Suknia aktorki została porównana do "płynnego złota"! To najlepsza kreacja Oscarów 2021 . Zjawiskowa Carey Mulligan w złotej sukni Valentino na gali Oscary 2021 Carey Mulligan była nominowana za główną rolę w filmie "Obiecująca. Młoda. Kobieta", co prawda tym razem gwiazda nie wróciła ze statuetką do domu, ale zachwyciła swoją stylizacją, która zapisze się w historii Oscarów. Gwiazda zdecydowała się na dwuczęściowy zestaw z krótkim topem i obszerną spódnicą z kolekcji Valentino Haute Couture wiosna-lato 2021. Cekinowa, lśniąca suknia nie potrzebowała już dodatków, dlatego Carey Mulligan wybrała do niej jedynie delikatne, złote kolczyki Cartiera. Gładko zaczesane włosy i subtelny makijaż sprawiły, że cała uwaga skupiła się na sukni i najwyraźniej o to chodziło stylistce aktorki, Nicky Yates. Efekt "wow" został osiągnięty! Zobacz także: Oscary 2021: Taniec Glenn Close, potknięcie Reginy King i łzy Thomasa Vinterberga. Co jeszcze wydarzyło się na gali? Carey Mulligan została okrzyknięta najlepiej ubraną aktorką 93. gali rozdania Oscarów. Ta stylizacja przejdzie do historii! Aktorka w cekinowej kreacji wygląda wręcz posągowo! W komentarzach Carey Mulligan jest określana jako "bogini złota" i "księżniczka". Wyświetl ten post na...