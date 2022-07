Internauci ostro krytykują kreację w której Natalia Balicka zaprezentowała się podczas Miss Supranational 2021. Piękna Polka zachwyciła swoją urodą i znalazła się w pierwszej dwunastce, jednak jej narodowa stylizacja nie wszystkim przypadła do gustu. Polka podczas prezentacji strojów narodowych pokazała się w dość zaskakującej sukni z przyczepionym sztucznym orłem... W sieci pojawiło się sporo krytycznych komentarzy. Internauci krytykują kreację Polki na wyborach Miss Supranational 2021 W minioną sobotę, 21 sierpnia, odbyła się wielka gala Miss Supranational 2021. Podczas imprezy aż 58 pań walczyło o tytuł najpiękniejszej kobiety na świecie. Polskę reprezentowała Natalia Balicka – 1 Wicemiss Polski 2020. Jak już wiemy, Polka znalazła się w pierwszej dwunastce, ale dziś to nie wynik konkursu wzbudza największe emocje, a kreacja Natalii Balickiej! Reprezentantka Polski podczas gali pokazała się w czerwonej suknii ze sztucznym białym orłem. Kontrowersyjną suknię zaprojektowała Ela Piorun, której kreacje chętnie nosi m.in. żona Andrzeja Dudy. Niestety, narodowa suknia Natalii Balickiej nie wszystkim przypadła do gustu. W sieci pojawiło się sporo krytycznych komentarzy. - Polska kurnikiem Europy, czy co??? Ta suknia to zemsta stylisty🤦‍♀️🤣 - I ona się zgodziła to na siebie założyć? - Łomatko, piękna dziewczyna tylko wygląda jakby z kurnika prysnęła 🙊 - Piekna dziewczyna, ale blagam co za sukienka.... 😢😢😢 Kto jej zrobił? - Koszmar, nie suknia. Orzeł wygląda, jak zdechła kura. Kto na to pozwolił?- czytamy na Facebooku. A Wy, co sądzicie o kreacji w której wystąpiła Natalia Balicka? Podoba się Wam oryginalna suknia z orłem w koronie? Zobacz także: TYLKO U NAS! Wiemy, jak rozpoczęła się współpraca Agaty...