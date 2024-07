Wybory Miss Polski 2015 już 6 grudnia, a tymczasem mamy dla Was gorący materiał zza kulis przygotowywania tego spektakularnego show, które odbędzie się w hali lodowej MOSiR w Krynicy-Zdrój. Jak trzydzieści jeden najpiękniejszych Polek wytrzymuje próby?

Jak na razie - znakomicie! Mimo chłodnej pogody, dziewczyny uśmiechają się od ucha do ucha i cierpliwie ćwiczą choreografię. Na finałowym show, podczas którego zaśpiewają m.in. Ewelina Lisowska i Sławek Uniatowski, na pewno będzie na co popatrzeć!

Galę poprowadzą Paulina Sykut oraz Krzysztof Ibisz.

Miss Polski 2015 - próby do finałowej gali

Tak wygląda Korona dla Miss Polski 2015

1 dzień do Wielkiej Gali #MissPolski2015. 31 finalistek,i 1 nowa #Korona ufundowana przez Jubiler Schubert - wirtuoz wśród jubilerówNiedziela, 6 grudnia 2015, 20:00 POLSAT

Posted by Miss Polski on 5 grudnia 2015