Miss Polski 2021: Izabela Janachowska zachwyciła stylizacją. Wygląda jak milion dolarów!

To już pewne! Jesienią Izabela Janachowska zostanie nową gwiazdą Polsatu! Na początku września zobaczymy ją obok Krzysztofa Ibisza i Pauliny Sykut-Jeżyny w roli trzeciej prowadzącej "Taniec z gwiazdami". Plotkowano, że Janachowska ma zastąpić w show Sykut-Jeżynę , ale stacja rozwiała te wątpliwości. Izabela nie ukrywa, że choć z tańcem związana jest od lat – jako tancerka sama brała udział w kilku edycjach programu, emitowanego wówczas w TVN – to będzie to dla niej nowe wyzwanie, którym się trochę stresuje. Ma nadzieję, że i współprowadzący show, i widzowie ją polubią, jak również będą dla niej wsparciem. Taniec to moja pierwsza miłość, której poświęciłam połowę życia. Powrót do "Tańca z Gwiazdami" jest więc dla mnie jak powrót do domu, do korzeni. Ale wracam w całkiem nowej roli i nie ukrywam, że to wielkie wyzwanie. Trema prowadzącej to coś zupełnie innego, niż nerwy, jakie przed występem czuje tancerka. Ale bardzo się cieszę na to nowe zadanie. I jestem wdzięczna, że będę mogła liczyć na wsparcie tak doświadczonego duetu, jak Paulina i Krzysztof. Kochani, jesteście na mnie gotowi? Mam nadzieję, że zasłużę na "dyszkę" od widzów! - zdradziła z uśmiechem w rozmowie z portalem Pomponik.pl Izabela Janachowska. Teraz Janachowska przyznała, że "Taniec z gwiazdami" to niejedyne wyzwanie, jakie postawiła przed nią Telewizja Polsat. Okazuje się, że tancerkę zobaczymy również w Polsat Cafe. Co będzie tam robić? Izabela Janachowska poprowadzi nowe show Polsatu? Do tej pory widzowie kojarzyli Izabelę Janachowską nie tyle z "Tańca z gwiazdami", co z jej programów ślubnych w TVN Style. Gwiazda prowadziła tam m.in. "I nie opuszczę Cię aż do ślubu", "Panny młode ponad miarę" oraz "W czym do...