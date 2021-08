Miss Polski 2021: Viki Gabor została jurorką. Jej stylizacja zwala z nóg!

Kayah i Viki Gabor nie zaśpiewają na wielkiej gali Bestsellery Empiku 2019! Już dziś wieczorem odbędzie się oficjalna impreza, która będzie relacjonowana na głównej antenie TVN. Wśród gwiazd, które miały wystąpić na gali były Kayah i Viki Gabor. Wokalistki miały zaprezentować ich wspólny hit ""Ramię w ramię". Niestety, zaledwie kilka godzin przed Bestsellerami Empiku Kayah wydała w sieci oświadczenie, w którym zdradziła, że nie pojawią się na scenie. Dlaczego? Dlaczego Kayah i Viki Gabor nie zaśpiewają na gali? Piosenka Kayah i Viki Gabor od kilku tygodni jest prawdziwym hitem w sieci. Dziś wokalistki miały po raz pierwszy wystąpić na scenie i zaprezentować "Ramię w ramię" na gali relacjonowanej przez TVN. Niestety, okazuje się, że przez chorobę Viki Gabor musiała odwołać udział w imprezie. Kayah zdecydowała, że nie wystąpi bez swojej młodszej koleżanki. Moi Drodzy, mam dobrą i złą wiadomość... Dobra jest taka, że nasz klip do "Ramię w ramię" został już obejrzany na YT ponad 10 milionów razy, a na Spotify odsłuchany ponad 1 100 000 razyyyyyy i to jest jakieś totalne szaleństwo! 😍😍 Zła natomiast jest taka, że Vikula się konkretnie rozchorowała, a ja solidaryzując się z Viki, nie zgodziłam się wystąpić bez niej na Bestsellerach Empiku, szczególnie że miał to być nasz pierwszy występ z tym utworem. No wiecie, przecież żadna dama nie będzie tańczyć sama... ☺️ Zatem bez siostry, nie tańczę...😉 Czekam aż wydobrzeje! 🥰- napiała Kayah. Żałujecie, że na gali TVN nie usłyszymy Kayah i Viki Gabor? My bardzo! Życzymy Wiktorii dużo zdrowia! Zobaczcie całe oświadczenie Kayah! Zobacz także: Viki Gabor czy Roxie Węgiel. O kim mowa? Sprawdź się! QUIZ Kayah i Viki Gabor nie pojawią się na gali TVN....