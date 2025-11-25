Marcela Leszczak i Michał Koterski nie są już razem, jednak mimo rozstania była para zamierza się dalej wspierać, o czym właśnie przekonaliśmy się oglądając najnowsze InstaStories modelki. Jak się okazało, klinika leczenia uzależnień "Odwróceni", której jednym z założycieli jest właśnie Koterski, padła ofiarą cyberataku. Jak wiadomo, także Marcela Leszczak miała swój wkład w rozwój kliniki, dlatego, kiedy tylko dowiedziała się o tym przykrym incydencie, postanowiła natychmiast działać i zwróciła się też do swoich fanów z prośbą o pomoc.

Marcela Leszczak apeluje o pomoc po cyberataku na klinikę "Odwróceni"

Marcela Leszczak udostępniła na swoim InstaStories nagranie Michała Koterskiego, w którym aktor opowiada o cyberataku na klinikę "Odwróceni". Postanowiła również dodać w tej sprawie kilka ważnych słów od siebie.

Klinika ,,Odwróceni'' padła ofiarą cyberataku. Jak już wiecie, Michała konto zostało zhakowane, przypuszczamy, że permanentnie, natomiast ,,Odwróconych'' dało się odzyskać, ale cały czas ktoś próbuje wykupić domenę Michała, cały czas są wykupowane jakieś boty, które po prostu hakują Michała konto ,,Odwróceni''. - zaczęła Leszczak

W dalszej części swojego nagranie Marcela Leszczak zwróciła się również do swoich fanów z prośbą o pomoc, by udostępniali informację na ten temat dalej.

Bardzo Was proszę o udostępnianie postu, żeby też uświadomić ludzi, że coś takiego jest możliwe, nawet jeżeli Wasze konta w social mediach mają ptaszka, nikt nie jest bezpieczny. Bardzo Was proszę do przesłuchania Instastory, które Michał wrzucił, no i o udostępnienie, żeby też poszerzyć tę informację i świadomość - dodała

Marcela Leszczak i Michał Koterski biorą rozwód

Przypomnijmy, że w miniony poniedziałek media obiegła informacja, iż Marcela Leszczak złożyła już pozew rozwodowy i niedługo jej małżeństwo z Michałem Koterskim oficjalnie zakończy się. Jak jednak widać, mimo rozstania ta dwójka pozostaje w dobrych relacjach i wspiera się, kiedy przychodzą trudne momenty.

Fot. Instagram Marcela Leszczak

Fot. Instagram Marcela Leszczak

