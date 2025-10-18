Mini Majk, były członek Ekipy Friza i popularny influencer, opowiedział o dramatycznych wydarzeniach ze swojego dzieciństwa. W poruszającym wywiadzie wyjawił, że trafił do domu dziecka, gdy jego rodzice zostali osadzeni w więzieniu za zabójstwo sąsiada. Jak sam wspomina, dorastał w rodzinie patologicznej, w której dominowały alkohol, przemoc i libacje. To właśnie jedna z takich libacji doprowadziła do tragedii. Mini Majk oraz jego brat zostali odebrani rodzinie i umieszczeni w placówce opiekuńczej, ponieważ nie było dla nich bezpiecznego miejsca – nawet dom dziadka był miejscem kolejnych libacji.

Matka Mini Majka zabiła sąsiada – szokujące wyznanie

Podczas rozmowy z Mateuszem Szymkowiakiem, Mini Majk potwierdził, że jego matka zabiła człowieka, uderzając go nagrzanym czajnikiem. Pobicie zakończyło się śmiercią ofiary.

Tak. Ja to pamiętam jak przez mgłę, że mama wzięła nagrzany czajnik i w niego przywaliła. Pobicie ze skutkiem śmiertelnym, jakoś tak. I trafili do więzienia, mama na pewno była dłużej w więzieniu niż tata - powiedział Mini Majk.

To wydarzenie na zawsze odcisnęło piętno na jego życiu. Chociaż wspomnienia z tego dnia są rozmyte, więcej pamięta jego brat, który również był świadkiem tragedii.

Rodzice w więzieniu, samotność i rozstanie z matką

Rodzice Mini Majka opuścili więzienie, gdy miał około 8 lat. Przez jakiś czas odwiedzali dzieci na przepustkach. Niestety, kontakt z matką wkrótce został całkowicie zerwany.

Jak miałem 11 lat to się rozstała z tatą. Kiedyś mówiła, że przyjedzie, czekałem przed Domem Dziecka i od tamtej pory jej nie widziałem. Czyli miałem 11 lat i mamę zobaczyłem dopiero na jej pogrzebie – w sensie nie zobaczyłem, byłem na pogrzebie – relacjonuje Mini Majk.

Na pytanie o to, czy dziś odwiedza jej grób, odpowiada stanowczo:

Nie. Czemu ja mam utrzymywać kontakt z kimś, kto zostawił mnie w piekle i poszedł sobie?

Alkohol, przemoc i dzieciństwo w cieniu tragedii

Dramatyczne wspomnienia z dzieciństwa Mini Majka dotyczą nie tylko zabójstwa sąsiada. Opisał on dom pełen przemocy, libacji alkoholowych i ciągłego zagrożenia.

Pochodzę z patologicznej rodziny, nadużywającej alkoholu, a jak jest alkohol, to są libacje, a jak są libacje, to jest agresja i przemoc - mówi w wywiadzie.

Nie ukrywa również, że w dorosłym życiu sam zmagał się z uzależnieniem. Przyznał się do problemu z alkoholem i wspomniał także o narkotykach. Jego historia to nie tylko świadectwo traumy, ale także próba zmierzenia się z przeszłością i zbudowania nowego życia na własnych zasadach.

Mini Majk przerywa milczenie – kulisy biografii

Wszystkie szokujące fakty zostały ujawnione przy okazji premiery autobiografii Mini Majka. Nad książką pracował wspólnie z Mikołajem Milcke, autorem znanym z programu „The Traitors. Zdrajcy”.

Biografia jest formą rozliczenia się z przeszłością i próbą opowiedzenia całej prawdy o własnym życiu. Jak podkreśla influencer, jego celem jest nie tylko podzielenie się historią, ale także pokazanie, że nawet z najbardziej dramatycznych przeżyć można się podnieść.

