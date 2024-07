Jaka jest matka-Polka w dzisiejszych czasach? Sprząta, pierze, gotuje, pilnuje żeby syn miał odrobione lekcje? Być może tak. Ale nie dotyczy to Ewy Minge. Słynna projektantka cieszy się, gdy jej synowie - 17-letni Gaspar i 20-letni Oskar - uprawiają seks, bo to dowód na ich dorosłość.

- Bardzo kocham swoich synów. U nas nie ma tematów tabu. Jak wracam z urlopu, widzę rozwaloną pościel i widzę, że był seks, to nie mam o to pretensji do syna. Cieszę się wtedy, że za to w kuchni jest posprzątane i czeka na mnie obiad. Mamy relację partnerską -powiedziała Minge w rozmowie z "Faktem".

Ewa Minge znów łamie stereotypy i narzuca nowe trendy. Myślicie, że pójdą za nią inne matki? Popieracie w ogóle taką postawę?

