Kiedy światło dzienne ujrzał zwiastun filmu Patryka Vegi "Miłość, Seks & Pandemia", w sieci zrobiło się naprawdę gorąco, po części również za sprawą mocnych, erotycznych scen, w których pierwsze skrzypce grała Małgorzata Rozenek. Gwiazda, która w wieku 42 lat zaliczyła swój aktorski debiut, wcieliła się w rolę Nory, jak mogłoby się wydawać, dość nieposkromionej kobiety. Jak na odważne kadry z udziałem swojej żony zareagował Radosław Majdan, i co sądzi o jej namiętnych pocałunkach na planie? Sportowiec nie pozostawił tego bez komentarza.

Trzeba przyznać, że w takim wydaniu Małgorzaty Rozenek jeszcze nie widzieliśmy i wszystko wskazuje na to, że w najnowszym filmie Patryka Vegi gwiazda naprawdę nas zaskoczy. Choć wiadomo, że praca aktora wiąże się z wieloma poświęceniami, a niektóre role wymagają prawdziwej odwagi i wyzbycia się pewnych zahamowań, sądząc po zwiastunie "Miłości, Seksu & Pandemii" Małgorzacie Rozenek wcale to nie przeszkadzało. Tylko czy nie przeszkadzało również Radosławowi Majdanowi? Sportowiec pozwolił sobie na małą uwagę...

Ciesze się Skarbie, że zrealizowałaś swoje kolejne marzenie, ale jeszcze bardziej się cieszę, że Wojtek Sikora zupełnie nie jest w Twoim typie, mimo że super z niego facet. Wiem ile pracy Cię to kosztowało i ile radości Ci to przyniosło, a najbardziej podobałaś mi się w ostatniej scenie #ktomawiedziectenwie - napisał tajemniczo w komentarzu pod postem Małgorzaty Rozenek - Tylko jeśli miałbym mieć uwagi do zwiastuna: to za mało się w nim całowałaś - dodał.