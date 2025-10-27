W siódmym odcinku 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz opuścili program. Taniec współczesny okazał się dla nich ostatnim w tej edycji i otrzymali za niego zaledwie 33 punkty, tyle samo co Tomasz Karolak i Izabela Skierska, którzy jak wiadomo na parkiecie radzili sobie nieco gorzej. Teraz Rafał Maserak zabrał głos w tej sprawie.

Rafał Maserak zdradza, dlaczego Kaczorowska i Rogacewicz odpadli z "Tańca z Gwiazdami"

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w szóstym odcinku zdobywali bardzo dobre noty i wzbudzali zachwyt jurorów oraz widzów, otrzymując aż 40 punktów. Po ostatnim "włoskim odcinku", gdzie zaprezentowali taniec współczesny i nie ukrywali, że z choreografią pomagał im Jakub Pursa, otrzymali jedynie 33 punkty i pożegnali się z programem. To był dla nich ogromny cios nie tylko ze strony widzów, ale i jurorów.

Po odpadnięciu Agnieszka Kaczorowska mocno odniosła się do hejtu i komentarzy w mediach społecznościowych, a swoją mową końcową uderzyła w innych uczestników. Choć ich taneczne umiejętności były na wysokim poziomie, to jednak ostatecznie to decyzja widzów zadecydowała o ich eliminacji. Teraz Rafał Maserak w rozmowie z naszym reporterem podsumował ich występ i mówi wprost o powodach niższych not:

Oceny, które my dzisiaj daliśmy za ten taniec współczesny były adekwatne do tego, co przedstawili dzisiaj Marcin z Agnieszką. Taniec współczesny jest ciężką dziedziną, żeby ją ocenić. (...) Dzisiaj jakoś ten taniec współczesny nas nie chwycił. Może my inaczej to odebraliśmy niż Agnieszka chciała z Marcinem to przekazać. powiedział Rafał Maserak

Rafał Maserak nie ukrywa, że to widzowie głosowali, a Barbara Bursztynowicz od początku cieszy się ogromną sympatią, co przekłada się na ilość głosów:

To nie zaważyła nasza ocena, ale ilość smsów i pomoc widza. Jak widać Basia jest 'killerem' i ja bym się bał na miejscu innych uczestników. (...) Mogą niektórzy trząść spodniami

Obejrzyjcie do końca rozmowę z jurorem. Rafał Maserak nie owija w bawełnę...

