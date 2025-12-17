Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz to aktualnie jedna z najbardziej popularnych par polskiego show biznesu. Fani z niecierpliwością wyczekują na wspólne relacje tej dwójki i nowe wieści. I te właśnie się pojawiły! Zbliżający się wielkimi krokami rok 2026 będzie dla nich naprawdę wyjątkowy.

Agnieszka Kaczorowska zapowiada nowy projekt

Choć Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie wygrali "Tańca z gwiazdami", to jednak dzięki udziałowi w tanecznym show Polsatu ich popularność jako pary gwałtownie wzrosła. Dziś zakochani mogą liczyć na wsparcie wielu wiernych fanów, którzy z niecierpliwością wyczekują na kolejne wielkie wieści od tej dwójki.

I właśnie radosna nowina napłynęła od Agnieszki Kaczorowskiej. Okazało się, że tancerka rozpoczęła kolejny zawodowy projekt, o którym fani dowiedzą się więcej po Nowym Roku.

Nagraliśmy dzisiaj coś do nowego projektu, o którym będę mówić Wam w przyszłym roku i bardzo, bardzo się cieszę, bo tak naprawdę czuję, że będzie to bardzo wartościowe dla Was. Wierzę, że będzie to po prostu cenne i że jest to potrzebne. Na razie tyle, nie mogę więcej. Ściskam Was - przekazała Agnieszka Kaczorowska

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w "Dzień Dobry TVN"

W ostatnich tygodniach Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nieustannie zasypują fanów informacjami na temat ich nowych przedsięwzięć zawodowych. Przypomnijmy, że niedawno tancerka wypuściła swoją linię perfum, a także ogłosiła swój udział w audioserialu, w którym nie zabraknie też jej ukochanego.

To jednak nie wszystko - Kaczorowska i Rogacewicz już na początku 2026 roku startują ze swoim spektaklem aktorsko-tanecznym "Siedem", który będzie można zobaczyć w wielu miastach w Polsce.

I właśnie na ten temat porozmawiają już w najbliższy czwartek w programie "Dzień Dobry TVN", o czym zakochani poinformowali wspólnie na InstaStories.

Dzień dobry, dzień dobry. Kochani - jutro zapraszamy na wspólną kawę w ,,Dzień dobry TVN'', gdzie będziemy oczywiście opowiadać o naszym spektaklu ,,Siedem''. Widzimy się jakoś po godzinie 9:00 - przekazali

Będziecie oglądać ich występ w śniadaniówce TVN?

Fot. Instagram Agnieszka Kaczorowska

