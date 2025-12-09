Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pożegnali się z programem „Taniec z Gwiazdami” w siódmym odcinku. To właśnie wtedy doszło do eliminacji pary. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pożegnali się z show w dość kontrowersyjny sposób, co wywołało burzę w sieci, która trwała niemal do finału 17. edycji. W końcu para była uważana za faworytów, a ich odejście z programu było szokiem dla wszystkich.

Agnieszka Kaczorowska na dobre pożegnała się udziałem w "Tańcu z Gwiazdami", ale być może to jeszcze nie koniec jej przygody z telewizją. W wywiadzie zdradziła coś nieoczekiwanego. Będzie wielki powrót?

Emocjonalne wyznanie Agnieszki Kaczorowskiej

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pomimo rozstania z programem "Taniec z Gwiazdami" nie zwalniają tempa. Para ogłosiła, że pracują nad własnym tanecznym spektaklem, który ma ruszyć w trasę po Polsce w pierwszej połowie 2026 roku. Wtedy też rusza kolejna edycja tanecznego hitu Polsatu, ale już bez Agnieszki Kaczorowskiej.

Tancerka zamierza teraz tańczyć "po swojemu". Jej nowy projekt we współpracy z Rogacewiczem ma być kontynuacją ich wspólnej drogi tanecznej, którą rozpoczęli na parkiecie „Tańca z Gwiazdami”. Kaczorowska nie ukrywa, że obecnie nie wyobraża sobie tańczyć z nikim innym poza jej ukochanym.

Czy Kaczorowska i Rogacewicz wrócą do telewizji?

Agnieszka Kaczorowska w ostatnim wywiadzie dla Wirtualnej Polską ujawniła, że wspólnie z Marcinem Rogacewiczem rozważają kolejne propozycje. Oprócz wspólnych planów, każde z nich pracuje także nad indywidualnymi projektami, jak wiadomo aktor nadal jest związany z serialem TVP "Komisarz Alex".

Mamy w głowie, bo mamy z Marcinem wspólne pomysły, dwa przynajmniej. Są też również jakieś propozycje, które trzeba rozważyć. Trzeba pomyśleć, w którym kierunku chcielibyśmy pójść i jak to dokładnie poprowadzić - powiedziała Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z Wirtualną Polską

