Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz planują wielki powrót? Zaskakujący komentarz
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie ukrywali rozczarowania po niespodziewanym odpadnięciu z „Tańca z Gwiazdami”. W emocjonalnym wywiadzie tancerka zdradziła, że idzie nowe i wygląda na to, że jeszcze mocno zaskoczą swoich fanów. Wrócą razem do telewizji?
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pożegnali się z programem „Taniec z Gwiazdami” w siódmym odcinku. To właśnie wtedy doszło do eliminacji pary. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pożegnali się z show w dość kontrowersyjny sposób, co wywołało burzę w sieci, która trwała niemal do finału 17. edycji. W końcu para była uważana za faworytów, a ich odejście z programu było szokiem dla wszystkich.
Agnieszka Kaczorowska na dobre pożegnała się udziałem w "Tańcu z Gwiazdami", ale być może to jeszcze nie koniec jej przygody z telewizją. W wywiadzie zdradziła coś nieoczekiwanego. Będzie wielki powrót?
Emocjonalne wyznanie Agnieszki Kaczorowskiej
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pomimo rozstania z programem "Taniec z Gwiazdami" nie zwalniają tempa. Para ogłosiła, że pracują nad własnym tanecznym spektaklem, który ma ruszyć w trasę po Polsce w pierwszej połowie 2026 roku. Wtedy też rusza kolejna edycja tanecznego hitu Polsatu, ale już bez Agnieszki Kaczorowskiej.
Tancerka zamierza teraz tańczyć "po swojemu". Jej nowy projekt we współpracy z Rogacewiczem ma być kontynuacją ich wspólnej drogi tanecznej, którą rozpoczęli na parkiecie „Tańca z Gwiazdami”. Kaczorowska nie ukrywa, że obecnie nie wyobraża sobie tańczyć z nikim innym poza jej ukochanym.
Czy Kaczorowska i Rogacewicz wrócą do telewizji?
Agnieszka Kaczorowska w ostatnim wywiadzie dla Wirtualnej Polską ujawniła, że wspólnie z Marcinem Rogacewiczem rozważają kolejne propozycje. Oprócz wspólnych planów, każde z nich pracuje także nad indywidualnymi projektami, jak wiadomo aktor nadal jest związany z serialem TVP "Komisarz Alex".
Mamy w głowie, bo mamy z Marcinem wspólne pomysły, dwa przynajmniej. Są też również jakieś propozycje, które trzeba rozważyć. Trzeba pomyśleć, w którym kierunku chcielibyśmy pójść i jak to dokładnie poprowadzić
Chcielibyście zobaczyć ich ponownie w telewizji?
Zobacz także:
- Kaczorowska ujawnia, skąd wiedziała, że odpadnie z Rogacewiczem z "Tańca z gwiazdami". "Od połowy odcinka..."
- Marcin Rogacewicz przekazał radosne wieści. Już tego nie ukrywa