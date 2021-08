Za nami pilotażowy odcinek 7. edycji " Rolnik szuka żony ". W odcinku inaugurującym najnowszy sezon poznaliśmy aż dziewięciu kandydatów (w tym dwie kandydatki), którzy spróbują znaleźć miłość na antenie hitowego programu TVP. Kogo zobaczymy na ekranach i jakie mają wymagania odnośnie przyszłych partnerów i partnerek? Poznajcie kandydatów, do których można wysyłać listy! Zgłoszenia do kandydatów można wysyłać od 29 maja. Zobacz także: Szykuje się wyjątkowa edycja "Rolnik szuka żony"! Do programu zgłosiło się... rodzeństwo! "Rolnik szuka żony 7" - rolnicy, którzy zgłosili się do siódmej edycji Dawid, 29 lat, woj. wielkopolskie Dawid ma 29 lat. Mieszka i pracuje w województwie wielkopolskim. Swoje gospodarstwo prowadzi wspólnie z rodzicami. Jego pasją są nowinki technologiczne oraz uwielbia motywować do działania innych. Jest osobą, na którą zawsze można liczyć. Jego cechą jest uczuciowość. Rolnik jest bardzo związany z rodzicami a ich relacje są dla niego wzorem. Chciałby w przyszłości stworzyć rodzinę, chociaż ma za sobą trudny związek, który trwał 8 lat i niestety zakończył się zdradą ze strony partnerki. Jego wymarzona kandydatka powinna być katoliczką, ponieważ rolnik marzy o ślubie kościelnym. Kobieta może mieć dziecko oraz może być rozwiedziona. Jego granica wiekowa to od 23 do 35 lat. Dawid ma 176 cm wzrostu i jest szczupłym, wrażliwym mężczyzną o niebieskich oczach. Bardzo lubi pomagać innym (jest naczelnikiem lokalnej OSP), ale jak dotąd przez życie idzie sam. - czytamy na jego profilu. Wyświetl ten post na Instagramie. ...