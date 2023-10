Klaudia Halejcio jest w szczęśliwym związku z przystojnym Oskarem. Niedawno para po raz pierwszy została rodzicami, a teraz świętuje kolejne piękne wydarzenie w swoim życiu - przeprowadzkę do nowego domu. Według medialnych doniesień, willa, którą kupili zakochani, jest warta aż 9 milionów złotych!

Reklama

Zobacz także: Klaudia Halejcio pokazała wnętrza nowego domu i wielki ogród! Spójrzcie na te marmurowe ściany!

Czym zajmuje się partner Klaudii Halejcio?

Klaudia Halejcio jednak bardzo mało mówi o swoim partnerze. Aktorka pilnie strzeże prywatności swojego ukochanego i rzadko pokazuje go na wspólnych zdjęciach. W jednym z wywiadów gwiazda przyznała, że raczej nie zobaczymy ich również na ściance. Wygląda na to, że partner aktorki nie chce uczestniczyć w medialnym zamieszaniu. Co jednak o nim wiadomo? Chłopak Klaudii Halejcio to biznesmen, który świetnie radzi sobie w branży internetowej.

Co jeszcze wiemy na jego temat? Tego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!