Jeden z najbogatszych ludzi świata, założyciel Microsoftu Bill Gates i jego żona Melinda ogłosili, że się rozwodzą. Para zdecydowała się na rozstanie po 27 latach spędzonych razem. Jak wynika z ujawnionych przez media dokumentów rozwodowych złożonych w stanie Waszyngton, 56-letnia pani Gates nazwała ich związek jako „nieodwracalnie rozbity”.

Choć nie ujawniono żadnych szczegółów na temat rozstania, media ujawniają dokumenty sądowe, z których wynika m.in., że w momencie zawierania małżeństwa w 1994 roku państwo Gates… nie zawarli intercyzy, więc ogromną fortunę Gatesa, szacowana na 130 miliardów dolarów (blisko 500 mld zł) będą musieli jakoś podzielić.

Bill i Melinda Gates ogłaszają rozwód

O swojej decyzji oboje Gatesowie poinformowali w jednakowo brzmiących oświadczeniach. Jak napisali, po wielu przemyśleniach i ciężkiej pracy nad związkiem podjęli decyzję o zakończeniu małżeństwa.

W ciągu ostatnich 27 lat wychowaliśmy troje wspaniałych dzieci i stworzyliśmy fundament, który działa na całym świecie, by umożliwiać ludziom prowadzenie zdrowego i produktywnego życia. Nadal podzielamy wiarę w tę misję i będziemy kontynuować naszą wspólną pracę, ale nie wierzymy już, że możemy razem wzrastać jako para w kolejnej fazie naszego życia - piszą.

Na koniec poprosili o poszanowanie prywatności ich rodziny.

Bill i Melinda Gates poznali się przypadkiem

Prawnicy i dziennikarze są w szoku, że Gates nie zawarł żadnej umowy przedmałżeńskiej choć już w momencie ślubu jego majątek był ogromny.

Jak przypomina Daily Mail, para poznała się w 1987 roku. W tym samym roku 31-letni Bill stał się najmłodszym miliarderem na świecie. Melinda pracująca w Microsofcie siadła obok Billa podczas służbowego obiadu. Zresztą zupełnym przypadkiem...

Przyszłam późno, a wszystkie stoliki były już zajęte, z wyjątkiem jednego z dwoma krzesłami obok siebie. Siadłam na jednym z nich. Kilka minut później przyjechał Bill i… usiadł na drugim - wspominała w swojej autobiografii.

Po roku chodzenia ze sobą Bill rozpisał na tablicy plusy i minusy małżeństwa.

Bardzo dbaliśmy o siebie nawzajem i były tylko dwa wyjścia: albo zerwiemy, albo się pobierzemy - mówił potem Bill w filmie dokumentalnym o jego życiu.

Plusy zwyciężyły, bo 7 lat później byli już po ślubie. Powiedzieli sobie „tak” na polu golfowym na Hawajach. Od tamtego czasu Bill i Melinda doczekali się trójki dzieci - 25-letniej dziś Jennifer, 21-letniego Rory i 18-letniej Phoebe.

Nieruchomości do podziału

Jakie były powody ich rozstania - tego nie wiadomo. "Daily Mail" przypomina jednak, że Melinda już wcześniej sugerowała, że jej mąż ma problemy z pogodzeniem pracy i życia rodzinnego. Według mediów, rozwód może zostać orzeczony nawet bez procesu. Wiadomo, że złożonych dokumentach zabezpieczono finanse dzieci pary.

Po rozwodzie do podziału będą m.in. nieruchomości Gatesów. Główna - znana jako Xanadu 2.0 - to ogromna posiadłość w Medina nad Jeziorem Washington, ledwie 15 km od centrum Seattle. Ocenia się, że obecna wartość tego domu to 125 mln dolarów. Sypialni nawet nie ma co liczyć, samych łazienek jest 18, a jadalnia pomieści w razie potrzeby 150 osób na obiedzie. Równie ważne, a może ważniejsze jest to, co w domu - np. kupiony na aukcji za 30 mln dolarów oryginalny notes Leonarda da Vinci. A to tylko jedna z rodzinnych pamiątek i posiadłości - inne znajdziemy np. na Florydzie, w Kalifornii, Nowym Meksyku, Kolorado… łącznie w 18 stanach USA!

To nie jest najdroższy rozwód w historii

Rozwód Gatesów, choć ze względu na potężny majątek i zaangażowanie najlepszych prawników będzie pewnie jednym z najdroższych w historii, nie będzie jednak najdroższym. Jak pisze "Daily Mail", ten tytuł należy już do innego giganta nowych technologii Jeffa Bezosa, założyciela Amazona. W 2019 roku podzielił swoją fortunę o wartości 150 miliardów dolarów z byłą żoną MacKenzie.