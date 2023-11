Klaudia w 9. edycji "Rolnik szuka żony" była kandydatką Tomasza, ale ostatecznie dość szybko opuściła gospodarstwo rolnika, kiedy okazało się, że to Justyna jest jego faworytką. Klaudia była też pierwszą uczestniczką w historii programu, która napisała list, będąc w ciąży. Kobieta spotkała się z niewyobrażalną skalą hejtu ze względu na fakt, że szukała swojej drugiej połówki jako ciężarna kobieta. Co teraz dzieje się u Klaudii?

Klaudia w 9. edycji "Rolnik szuka żony" była najmłodszą uczestniczką, która zdecydowała się napisać list do Tomasza, po tym, zobaczyła wizytówkę rolnika w programie. Tomasz zaprosił ją do swojego gospodarstwa, a Klaudia od początku nie ukrywała, że jest w ciąży, ale chce ułożyć sobie życie. Szybko się okazało, że udział ciężarnej uczestniczki w programie randkowym jest szokiem dla niektórych i Klaudię zalazła fala hejtu. Teraz w wywiadzie da "Plejady" wspomina program i nie ukrywa, że początkowo nie znosiła tego zbyt dobrze:

To jest miłe wspomnienie. Dzięki programowi poznałam wielu nowych ludzi. Natomiast jeśli wiedziałabym, z jakim hejtem się spotkam i z jakim oburzeniem ludzi, że po co z brzuchem przychodzę do 'Rolnika', to nie wiem, czy bym się zdecydowała. Jeśli chodzi o Tomka i pozostałe dziewczyny to naprawdę było sympatycznie, nie mogę powiedzieć złego słowa. To, że relacja mi się nie udała, nie oznacza, że źle to będę wspominać. Zły był tylko hejt, który mnie spotkał. Na początku znosiłam go tak sobie.

powiedziała Klaudia Czubak dla Plejady.