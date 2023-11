Zaskakująca sytuacja wyniknęła nie tylko u Waldemara w 10. edycji "Rolnik szuka żony", ale również u Anny. Tuż przed randką z Jakubem, brat rolniczki poprosił ją o rozmowę i poinformował, że zadzwoniła do niego narzeczona Kuby. Kobieta zdradziła, że Jakub miał zerwać z nią znajomość przed samym przyjazdem do Torunia, do Anny. Gdyby sytuacja się potwierdziła, mężczyzna pisząc list miał jeszcze narzeczoną. Anna postanowiła dać mu szansę na wyjaśnienie tej sytuacji podczas randki. Jakub z pewnością się tego nie spodziewa...

Jakub z "Rolnik szuka żony" tuż przed programem zerwał zaręczyny?

Wygląda na to, że to właśnie Jakub z 10. edycji "Rolnik szuka żony" będzie bohaterem kolejnej afery. Już w ostatnim odcinku Anna nie ukrywała, że zaskoczyło ją zachowanie Kuby, który podczas wieczornego spotkania był bardziej zainteresowany jej pracownicą niż nią, co mocno ją zaskoczyło. Po tych zdarzeniach internauci piszą wprost, że w końcu wyszła prawda na temat Jakuba. W komentarzach zawrzało i pojawiły się doniesienia, że mężczyzna faktycznie ma narzeczoną, a z poprzedniego związku kilkoro dzieci.

No cóż wyszła prawda o Panu Jakubie w końcu :)

Dokładnie jest mega sympatyczna. I ona sama zauważyła, że coś jest nie tak jak powiedziała ze on jest bardziej zainteresowany jej pracownica

Ja pisałem już wcześniej, że on ma narzeczoną i ona twierdziła, że jest z nim. Dobrze, że zadzwoniła do brata i powiedziała. On ma dzieci....i narzeczoną

Bohater "Rolnika" przeżył intymne chwile z kandydatką. Potem chciał ją odesłać do domu. "Doszło do..."

Widzowie "Rolnika" są zaskoczeni sytuacją, jaka wyniknęła z Jakubem i chwalą postawę Ani, która nie zdecydowała się od razu podziękować swojemu kandydatowi, ale chce dać mu szansę na wyjaśnienie całej sytuacji i zerwaniem zaręczyn przed samym przyjazdem do Torunia.

Dobrze, że go nie skreśliła od razu, tylko dała szansę i za to plus, a sytuacja się wyjaśni

No ta Pani super, bardzo ładnie podsumowała to, co usłyszała od brata, że trzeba wysłuchać, porozmawiać…

Co tu się dzieje w tym sezonie najpierw u Waldiego jakaś akcja.. teraz u Ani.. czy w ogóle w tym sezonie będą jakieś pary? - piszą internauci.

Waldemar z "Rolnika" ukrywał przed produkcją coś jeszcze? Tajemnicza kobieta się wygadała

Internauci zwracają uwagę na jeszcze jeden szczegół i chodzi o brata rolniczki, który przekazał wiadomość od rzekomej narzeczonej Jakuba. W komentarzach nie brakuje porównań Piotra do kandydata Ani, Dominika.

O Ania ma przystojnego brata

Brat Ani bardzooo podobny do Dominika

