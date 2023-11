Mikołaj Roznerski i Adriana Kalska są razem od kilku tygodni. Para gra razem w "M jak miłość" i najwyraźniej serialowy plan połączył ją nie tylko zawodowo, ale także prywatnie. Mikołaj i Adriana przez długi czas nie komentowali informacji o swoim związku, ale ostatnio to się zmieniło. Zaliczyli nawet razem czerwony dywan! Teraz Mikołaj nie zamierza ukrywać, co czuje do Adriany. Na swoim profilu na Instagramie opublikował niezwykłe zdjęcie z ukochaną.

Mikołaj Roznerski nie kryje swojego uczucia do Adriany Kalskiej

Aktor opublikował zdjęcie ze swoją ukochaną Adrianą Kalską na Instagramie, choć na pierwszy rzut oka ciężko uwierzyć, że to właśnie ona. Aktorka ma bowiem na twarzy charakteryzację do show "Twoja twarz brzmi znajomo"! Jest już zmieniona w Joe Cockera, w którego wcielała się w ostatnim, 5. odcinku i wygrała show!

Gratuluję Mój Mały Joe ❤️❤️❤️ - napisał Mikołaj Roznerski.

Aktor z pewnością jest dumny ze swojej ukochanej i wcale nas to nie dziwi. Do tego już jesteśmy pewni, co czuje do Adriany! Kalska nie może narzekać na brak wsparcia i uczuć. :) Tymczasem niektórzy fani nie poznali Adriany...

A ja tak patrzę i się zastanawiam co to za pan się tak tuli ???? świetna charakteryzacja Kto to jest ? jeju ja na początku myslalam ze to jakas Starsza pani ktr jest twoją Fanką ???????? Pozdrawiam Kochani

A wy poznaliście, że to właśnie ją Mikołaj tuli do siebie?

To zdjęcie wywołało spore emocje wśród fanów aktora!

Mikołaj i Adriana pojawili się razem na ramówce TVP