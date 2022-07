Mikołaj Roznerski pokazał nagranie z "miłością życia". Fani są zachwyceni!

Gwiazdy "M jak miłość" już wkrótce pochwalą się radosną nowiną? Mikołaj Roznerski w rozmowie z mediami zdradził, czy razem z Adrianą Kalską planują dziecko. Aktor rzadko mówi o swoim związku, ale tym razem zrobił wyjątek i opowiedział, jak spędzają wolne chwile a na dodatek zdobył się na bardzo osobiste wyznanie dotyczące powiększenia rodziny! Mikołaj Roznerski i Adriana Kalska będą mieli dziecko? Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski to zdecydowanie jedna z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Między gwiazdami zaiskrzyło na planie serialu "M jak miłość', gdzie również grają parę. W marcu 2018 roku jako pierwsi poinformowaliśmy, że przystojny aktor związał się z piękną koleżanką z serialu. Mikołaj jest w szczęśliwym związku, o czym publicznie może bez wątpienia świadczyć jego zdjęcie na Instagramie - mówił nam wówczas menadżer Mikołaja Roznerskiego, Janusz Sabaj. Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski należą do grona gwiazd, które rzadko opowiadają o życiu prywatnym i nie zdradzają tajemnic swojego związku. Jakiś czas temu internauci zaczęli podejrzewać, że zakochani spodziewają się dziecka, ale zarówno Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski nie komentowali plotek na swój temat. Teraz aktor w rozmowie z mediami zdradził, jak spędza czas z Adrianą Kalską podczas pandemii koronawirusa. Gotuję i piekę ciasta bezglutenowe. Mojej partnerce bardzo smakuje moja kuchnia, wszystko co dla niej przyrządzam. Ona zresztą nie pozostaje mi dłużna, bo w kuchni umie robić cuda - wyznał w rozmowie z "Twoim imperium". Gwiazdor "M jak miłość" zdradził, że dużo czasu spędza również z synem z poprzedniego związku. Co ciekaw e- Mikołaj Roznerski przyznał, że chciałby ponownie zostać ojcem! W przyszłości na pewno...